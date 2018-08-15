ВОЗ высоко оценила работу по борьбе с туберкулезом в тюрьмах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения будет держать под контролем центр сотрудничества, который создается с целью предотвращения заболевания туберкулезом и его контроля в тюрьмах Азербайджана, потому что это является уникальным примером борьбы с туберкулезом.

Об этом говорится в письме генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейсуса министру здравоохранения Азербайджана Огтаю Ширалиеву, сообщает в среду минздрав.

"Существующая в стране политическая воля для применения Целей устойчивого развития, в том числе предотвращение таких заболеваний, как малярия, полиомиелит и корь, достигнутые Азербайджаном успехи в области здравоохранения действительно поразили меня", - говорится в письме.

Генеральный директор выразил готовность оказать через региональные офисы ВОЗ необходимую помощь в продвижении таких амбициозных планов, как первичное здравоохранение и финансирование здравоохранения в Азербайджане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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