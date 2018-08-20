Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы (версия 2)

20 августа 2018 20:54 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:08)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас со священным Гурбан байрамы, являющимся символом духовного единства, солидарности и братства мусульман мира, передаю нашему народу и всем соотечественникам, проживающим за пределами Азербайджана, самые искренние пожелания.

Церемония жертвоприношения знаменательна избранием исламской религией, внушающей любовь к Всевышнему Творцу и послушание ему, уважение к высоким духовно-нравственным ценностям, сострадание и терпимость к каждому сыну человечества, пути истины для людей. Этот благословенный праздник олицетворяет духовно-нравственное единство всех мусульман мира, любовь благочестивых людей к Всевышнему и готовность к любой самоотверженности во имя справедливости.

Азербайджанский народ, отличающийся привязанностью к прогрессивным исламским ценностям, испокон веков, даже в самые сложные периоды, хранил праздник Гурбан как один из своих самых дорогих дней. В настоящее время миллионы мусульман, среди которых есть и тысячи наших соотечественников, демонстрируя во время священного Хаджа грандиозную солидарность, выражают благодарность Всевышнему, совершают молитвы во имя установления мира и благополучия в нашей стране и в мире.

В праздничные дни мусульмане выполняют свой священный долг на пути Аллаха и религии, делают жертвоприношения, оказывают помощь малоимущим и нуждающимся, чтят светлую память наших шехидов. С чувством удовлетворения хочу отметить, что каждый такой праздник превращается в нашем обществе в торжество доброты, единства и равенства, преданности Родине и национальной государственности.

Верю, что этот благословенный праздник повысит силу героизма и самоотверженности нашего народа во имя прогресса независимой Азербайджанской Республики, еще более усилит гражданский мир и национально-нравственную солидарность в нашей стране.

Дорогие сестры и братья! С пожеланиями того, чтобы совершенные вами жертвоприношения были приняты Аллахом, еще раз желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, изобилия вашим домам. С праздником Гурбан!", - говорится в поздравлении главы государства.

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