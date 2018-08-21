Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гусарском районе

21 августа 2018 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Кехне Худат-Хазра Гусарского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Кехне Худат-Хазра, соединяющей 21 населенный пункт с населением в двадцать две тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 4,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индийскому коллеге
Политика 20 августа 19:24
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Джалилабадском районе
Политика 20 августа 18:34
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы
Политика 20 августа 18:08
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Особой службы государственной охраны орденами и медалями
Политика 20 августа 12:10
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Пакистана
Политика 18 августа 22:19
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана
Политика 18 августа 22:07
Лента новостей
В Баку пройдет два Чемпионата Европы по гимнастике
Общество 18:33
Производство фундука в Азербайджане отвечает международным стандартам качества - директор компании
Экономика 18:26
В Белом доме предложили отменить ограничения на выбросы для угольных ТЭЦ
США 18:25
Крупное предприятие Азербайджана по переработке фундука увеличит объемы экспорта в Европу
Экономика 18:12
Узбекистан назначил нового постоянного представителя в ЮНЕСКО
Узбекистан 17:57
В Израиль стали реже пускать россиян из-за просьб об убежище
Израиль 17:48
Узбекистан и ЕС расширят межпарламентское сотрудничество
Узбекистан 17:47
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявило тендер на поставку запчастей
Тендеры 17:43
Туркменистан нацелен на инновационные химтехнологии
Бизнес 17:34