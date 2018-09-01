Президент Ильхам Алиев поздравил вьетнамского коллегу

1 сентября 2018 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Вьетнама Чан Дай Куанга.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости. Азербайджано-вьетнамская дружба и сотрудничество имеют хорошие традиции. Верю, что дальнейшее укрепление двусторонних отношений, расширение наших связей во всех сферах и впредь будут вносить вклад в благосостояние наших народов. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Вьетнама - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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