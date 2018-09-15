Армения совершила провокацию на линии фронта против гражданского населения – минобороны Азербайджана

15 сентября 2018 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начиная со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра подразделения вооруженных сил Армении, используя оружие разного калибра, в том числ артиллерийскую установку, совершили провокацию в Товузском, Тертерском и Агдамском направлениях, говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Азербайджана, распространенном в субботу.

В частности, противник обстрелял позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении сел Мунджуглу, Коханеби, Асрик Джырдахан и Гаралар Товузского района, и мирных жителей, проживающих в этих селах.

Пострадавших среди военнослужащих и населения Азербайджана нет. Нанесен ущерб некоторым домам, имуществу населения и гражданской инфраструктуре.

Совершение армянской стороной подобных провокационных действий накануне знаменательных событий и праздничных дней, отмечаемых в Азербайджане, носит целенаправленный характер.

Министерство обороны сообщает, что в результате неотложных ответных действий, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, активность противника была подавлена. Вся ответственность за разрушения и потери, понесенные противником, ложится на военно-политическое руководство Армении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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