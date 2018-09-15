Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ со 100-летием освобождения Баку

15 сентября 2018 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ.

«Мы вместе с Азербайджаном отмечаем 100-летие освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации», - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

Отметим, что 15 сентября исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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