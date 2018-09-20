Президент Ильхам Алиев: Азербайджан осуществляет активное сотрудничество на международной арене, и число друзей страны день ото дня растет (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан осуществляет активное сотрудничество на международной арене, и число друзей страны день ото дня растет.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в четверг на встрече с прибывшими с визитом в нашу страну для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия азербайджанского парламента председателем Национальной Ассамблеи Джибути Мухаммедом Али Хумади, председателем Государственного Совета Oмaна Яхьей ибн Махфуза Аль-Мунзири, председателем Национального Собрания Kувейта Марзугой Али аль-Ганими, председателем Сената Пакистана Мухаммедом Садиком Санджари, председателем Национальной Ассамблеи Болгарии Цветой Караянчевой, председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Дастанбеком Джумабековым, президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, первым заместителем председателя Палаты представителей Египта Махмудом Ахмадом Шарифи.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.