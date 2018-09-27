Вывод на орбиту нового спутника послужит дальнейшему развитию Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сегодня благодаря трем своим спутникам, долгосрочным программам развития космической промышленности, инфраструктуре является членом мирового космического клуба и укрепляет свои позиции в глобальной космической промышленности.

Об этом в четверг сказала Trend председатель Низаминской районной организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Садагат Велиева.

По ее словам, за последние пять лет Азербайджан вывел на орбиту три спутника.

Вывод на орбиту третьего спутника Azerspace-2, сказала депутат, еще раз продемонстрировал мощь государства и высокую эффективность политики развития, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева.

«Конечно, мы также должны воспринимать это как экономический успех нашей страны. Потому что с помощью нашего спутника предоставляются качественные услуги сферам телекоммуникаций в Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Европе и Кавказском регионе. Созданное соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева ОАО «Азеркосмос» предоставляет телекоммуникационные и другие услуги по всему миру, многим американским компаниям, включая компанию Google», - сказала депутат.

Велиева отметила, что вывод в космос азербайджанских спутников не только обеспечит формирование надежной системы информационной безопасности, но и придаст серьезный импульс развитию телекоммуникационной системы в целом.

«Запуск на орбиту телекоммуникационного спутника еще больше повышает качество интернет-услуг, международных телефонных разговоров, телевещания и качество спутниковых услуг. В то же время с помощью спутников можно будет проводить на высоком уровне гидрометеорологические, геодезические работы. Одним словом, запущенные на орбиту спутники, как результат успешной политики Президента Ильхама Алиева, послужат еще большему развитию, а самое главное - более надежной защите, обеспечению безопасности», - добавила Велиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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