Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового учебного здания в Полицейской академии МВД

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Полицейской академии МВД состоялось открытие нового учебного здания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.

Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов отдал рапорт главе государства.

Президент Ильхам Алиев возложил цветы к возведенному на площади Полицейской академии памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие нового учебного здания, и ознакомился с созданными здесь условиями.

Затем было сделано фото на память.

Далее Президент Ильхам Алиев посмотрел новые автомобили, приобретенные для служебного пользования.

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