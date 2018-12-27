Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса жилых зданий для беженцев и вынужденных переселенцев в Сумгайыте

27 декабря 2018 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте в четверг состоялось открытие комплекса жилых зданий, построенных для семей беженцев и вынужденных переселенцев.

В открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал главу государства и Первую леди о проделанной работе.

В комплексе построены школа, детский сад, полицейский участок и другие необходимые инфраструктурные объекты.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в квартирах и школе.

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