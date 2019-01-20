Героизм азербайджанского народа 20 января стал примером для тюркского мира – эксперт

БАКУ /Trend/ - Героизм азербайджанского народа 20 января стал примером для тюркского мира, сказала Trend глава кафедры культурной дипломатии Брюссельского европейского исследовательского института, профессор Наджие Селин Шеноджак.

По ее словам, азербайджанский народ был беззащитен.

«20 января советская власть хотела лишить азербайджанский народ независимости, прибегнув к кровавой расправе", - сказала она.

Шеноджак отметила, что 20 января произошла кровавая трагедия, о которой молчал весь мир, в том числе Запад.

«Несмотря на все это, трагедия 20 января стала героической страницей в истории азербайджанского народа», - отметили она.

По словам Шеноджак, сегодня около 20 процентов азербайджанских земель находится под армянской оккупацией.

«До тех пор пока ОБСЕ, а также ООН не будут действовать решительно в вопросе нагорно-карабахского конфликта, Армения будут игнорировать мировое сообщество и продолжать свою оккупационную политику», - добавила Шеноджак.

Она отметила, что успешная государственная политика Президента Ильхама Алиева превратила Азербайджан в яркую звезду Евразии.

«Основная причина того, что мир закрывает глаза на армянскую оккупацию, заключается в том, что он хочет помешать Азербайджану стать региональной державой», - сказала Шеноджак.

Отметим, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года стал героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали своими жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости.

Войсковые части, введенные в Баку, а также другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года жестоко убили 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 невинных гражданских лиц, многие из них остались инвалидами на всю жизнь, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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