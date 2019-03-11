США высоко оценивают вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял нового посла США в Азербайджане Эрл Литценбергера, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем уровне отношений между двумя странами. Министр проинформировал посла о важных энергетических проектах, осуществляемых и инициируемых Азербайджаном, в том числе о "Южном газовом коридоре", и высоко оценил поддержку США реализации этих проектов.

Высоко оценив вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности, посол Эрл Литценбергер подтвердил поддержку США этим проектам, реализуемым Азербайджаном. Он также подчеркнул важность азербайджанской поддержки и вклада в международную борьбу с терроризмом.

Посол вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову.

Эльмар Мамедъяров пожелал новоназначенному послу США успехов в его дипломатической деятельности.

(Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.