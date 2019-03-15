В честь участников VII Глобального Бакинского форума был дан прием (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В четверг был устроен прием в честь участников VII Глобального Бакинского форума.

На приеме присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства встретился с присутствующими на приеме высокопоставленными гостями.

На приеме присутствовали главы государств и правительств ряда стран, а также бывшие главы государств и правительств, известные политические и общественные деятели.

Вначале была сделана фотография на память.

Отметим, что Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, проводится уже в седьмой раз. На нынешнем Форуме на тему "Новая мировая внешняя политика" обсуждаются роль больших сил в изменении глобальной политики, вызовы устойчивого развития, средневосточное сотрудничество во имя безопасности, роль науки и культуры в принятии современных решений и другие важные вопросы.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, выступая на приеме, сказала:

- Ваше превосходительство, господин Президент.

Гости Президента, Ваши превосходительства, дамы и господа.

Мы открыли VII Глобальный Бакинский форум на высокой ноте. Он проводится под патронатом господина Президента. Выступление господина Президента с речью на сегодняшнем Форуме – высокая честь для нас. Считаю, что все мы высоко оцениваем оказанное нам в Азербайджане гостеприимство. Уверена, что многие из вас, никогда прежде не бывавшие в Азербайджане, с большим удовольствием открыли это для себя. Но сегодня у нас много друзей, прибывших в Азербайджан для того, чтобы вновь принять участие в Форуме. Желаем Президенту Ильхаму Алиеву здоровья, счастья, постоянных успехов как лидеру своего народа. В знак особой признательности от имени команды Международного центра Низами Гянджеви мы хотим преподнести Президенту особый подарок. Украинский художник создал произведение по мотивам "Хамсе" великого поэта Низами Гянджеви, которого любите и Вы. Хотелось бы преподнести Вам этот подарок от имени всей нашей команды.

Подарок был преподнесен главе государства.

Выступивший затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Большое спасибо, госпожа Президент, господин Серагельдин, за столь ценный подарок. Хочу еще раз выразить сопредседателям, нашим невероятным сопредседателям, госпоже Президенту Вике-Фрейберге и господину Исмаилу Серагельдину признательность за внесенный вклад. Утром я сказал об этом, могу говорить каждый день, потому что это – правда. Великолепно видеть, как Международный центр Низами Гянджеви превратился в ведущую глобальную международную организацию, вызывающую большой интерес и привлекающую многих интеллектуалов. Интеллектуальный уровень нашего Форума с каждым годом возрастает. Как люди, участвующие в данном мероприятии с самого начала, мы, конечно, можем говорить об этом. Сегодня этот Форум занимает очень важное место на карте мира, и он все еще переживает процесс развития. Как мы обсуждали несколько дней назад с членами Правления, Форум имеет потенциал для дальнейшего расширения. Он обладает динамизмом, энергией. Находящиеся сегодня среди нас молодые лидеры придают Форуму дополнительную энергию. Перед тем, как войти в этот зал, мы обсуждали с друзьями вопрос о том, в чем главная особенность Форума. Я сказал, что, несмотря на проведение жарких дискуссий, столкновение мнений, разногласия на панелях, действительно придающих Форуму привлекательность и продуктивность, мы в то же время видим и единство. Мы видим коллективную работу. Есть люди, главы государств, бывшие главы государств, регулярно участвующие в Форуме. В то же время у нас есть новые друзья, впервые приехавшие в Азербайджан. Считаю, что этот дух единства является одной из главных особенностей нашего Форума. Уверен, что те, кто впервые посетил Азербайджан, захотят вернуться в нашу страну. Мы всегда рады видеть новых и встречать старых друзей. Итак, желаю всем вам успехов. Большое спасибо, за то, что вы находитесь с нами. Форум всегда будет для всех нас динамичной, интеллектуальной платформой. Большое спасибо.

На приеме, устроенном в честь участников седьмого Глобального Бакинского форума, была представлена концертная программа в исполнении мастеров искусств Азербайджана.

Напомним, что Глобальный Бакинский форум уже стал традиционным представительным мероприятием. Азербайджан, накопивший богатый опыт в проведении многих важных международных мероприятий, успешно проводит и Глобальный Бакинский форум. Такие мероприятия имеют важное значение и с точки зрения представления нашей страны международному сообществу.

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