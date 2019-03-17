Издание распоряжений о помиловании является проявлением гуманистичной, уважающей права людей политики государства - руководитель аппарата омбудсмена

БАКУ /Trend/ - Издание распоряжений о помиловании не задача, возложенная на государство. Это - проявление гуманистичной, уважающей права людей политики государства. Об этом сказал Trend руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана (обмудсмена), доктор философии по праву Айдын Сафиханлы.

Он отметил, что свобода является естественным и неотъемлемым от рождения правом каждого человека и право на свободу в нормах международного права занимает особое место в рамках основных прав человека.

"В результате осуществляемых в Азербайджане, который является участником существующих международных документов в области защиты прав и свобод человека, демократических правовых реформ достигнут значительный прогресс в защите и еще большем развитии прав и свобод человека. Принятые и подписанные в результате государственной политики, основанной на принципах гуманизма и справедливости, основа которого заложена общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемая Президентом Ильхамом Алиевым, акты амнистии и распоряжения о помиловании является показателем большого значения, которое придается именно свободе человека. В результате уважения и почтения прав и свобод человека и гражданина в Азербайджане в кратчайшие сроки было принято 11 актов амнистий, подписано 65 указов и распоряжений о помиловании, в результате этого тысячи людей были освобождены от наказания и воссоединились с обществом и семьей", - сказал он.

Он подчеркнул, что восстановление давно забытых институтов амнистии и помилования великим лидером Гейдаром Алиевым имеет большое значение. Именно эта гуманистическая политика создала возможность для помилования и интеграции в общество исправленных заключенных.

Руководитель аппарата омбудсмена добавил, что подписанное, как продолжение осуществляемой гуманистической политики, распоряжение Президента Азербайджана от 16 марта 2019 года о помиловании ряда осужденных в целом распространяется на 431 человека.

"Этим распоряжением о помиловании ряд лиц, приговоренных к лишению свободы и другим видам наказания, были освобождены от неотбытой части наказания, в то же время наказания ряда лиц, приговоренных к пожизненному заключению, были заменены на сроки лишения свободы. Хотел бы отметить, что этим распоряжением о помиловании была освобождена группа осужденных с учетом направленных уполномоченным по правам человека Азербайджана ходатайств главе государства. В период деятельности омбудсмена по ее ходатайству в целом были освобождены 692 заключенных, а последним распоряжение о помиловании от 16 марта 2019 года - 54 заключенных", - сказал Сафиханлы.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании в целом распространяется на 431 человек. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.

От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.

Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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