МИД Азербайджана прокомментировал вопрос грузоперевозок в рамках осуществляемой НАТО миссии в Афганистане

БАКУ /Trend/ - Распространяемая в некоторых СМИ информация о том, что «Азербайджан закрывает проходящий через свою территорию коридор для стран-членов НАТО», не соответствует действительности. Об этом в понедельник сказала Trend пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Глава пресс-службы МИД также отметила, что Азербайджан не предоставляет свои территории никому, в том числе и НАТО: «Здесь речь идет об обеспечении членов осуществляемой в Афганистане НАТО миссии «Решительная поддержка», участником которой является Азербайджан, соответствующими возможностями для осуществления грузоперевозок в рамках данной миссии через территорию страны, в том числе через сухопутную территорию, воздушное и водное пространство. Такая практика существует с 2001 года. Для обеспечения таких возможностей на двусторонней основе рассматриваются обращения стран-членов НАТО для получения разрешения на совершение полетов. Указанные обращения рассматриваются в соответствии с правилами и процедурами азербайджанской стороны на основе принципов взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности государств, составляющих основу сотрудничества».

По словам Абдуллаевой, просочившиеся в последние дни в немецкую прессу сведения и обвинения не только создают недопонимание, но и свидетельствуют о чьей-то предвзятости.

«Эти сведения, в которых отражаются беспочвенные обвинения, не опираются на конкретные факты. Еще раз сообщаем, что Азербайджан сотрудничал и в настоящее время сотрудничает со странами-членами НАТО на основе принципов партнерства и в соответствии с нормами международного права, и готов продолжить это сотрудничество в будущем», - отметила Абдуллаева.

Абдуллаева также сказала, что до сих пор Азербайджан вносил свой вклад в проводимую в Афганистане миссию НАТО, а также в целом в установление мира и безопасности в регионе.

«США и другие страны НАТО осуществляют полеты, пользуясь именно территориями Азербайджана. С другой стороны, сегодня Азербайджан признается страной межрегиональной координации. Созданы возможности для транзита через сухопутную территорию и водное пространство Азербайджана», - добавила глава пресс-службы МИД.

Абдуллаева также сказала, что четвертого апреля на пресс-конференции в Вашингтоне пресс-секретарь НАТО отметил, что Азербайджан является тесным партнером Альянса и Азербайджан тесно сотрудничает с НАТО в целях установления мира и безопасности.

«Наблюдаемая кампания по распространению вымыслов со ссылкой на просочившуюся в немецкие СМИ информацию является ложью, и Азербайджан справедливо ожидает, что правительство Германии надлежащим образом решит этот вопрос. Азербайджан и в дальнейшем продолжит в соответствующей форме рассматривать обращения стран-членов НАТО", - подчеркнула представитель МИД.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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