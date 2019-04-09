Представители Красного Креста в очередной раз навестили азербайджанских заложников

9 апреля 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) в марте в очередной раз навестили азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, сообщили во вторник Trend в отделе по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане.

"Во время посещения был проведен мониторинг условий их содержания и обращения с ними", - отметили в МККК.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али, Ляман Зейналова. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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