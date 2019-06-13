Эльмар Мамедъяров встретился с комиссаром Евросоюза.

13 июня 2019 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр инстранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с делегацией возглавляемой комиссаром по политике добрососедства и вопросам расширения Евросоюза Йоханессом Ханом.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями о взаимовыгодном сотрудничестве Азербайджана и Евросоюза во многих направлениях, в том числе переговорам о двустороннем договоре, перспективах партнертсва в рамках Восточного сотрудничества, передает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел.

Эльмар Мамедъяров подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, последних встречах на уровне министров иностранных дел, проведенных посредничеством Минской группы ОБСЕ , а также осуществленных ВС Армении последних провокациях. Была отмечена важность уважения международно признанных границ и устранения последствий оккупации во имя мира и безопасности в регионе.

В ходе встречи стороны также обсудили международные и региональные проблемы, представляющие обоюдный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор:Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Евросоюзе электромобили заставят шуметь
Европа 03:47
Эльмар Мамедъяров встретился с президентом ПА ОБСЕ
Политика 12 июня 21:27
Опперманн: Высказывания и действия, усугубляющие ситуацию в регионе недопустимы
Политика 12 июня 21:18
Растет объем перевозок в Китай и ЕС через Казахстан
Бизнес 11 июня 14:45
Невыплата Великобританией долга перед ЕС будет равносильна суверенному дефолту
Европа 9 июня 22:03
ВС Армении 20 раз нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 9 июня 09:33
Лента новостей
В ЕК призвали Россию, США и Турцию вести переговоры с ЕС как единым целым
Европа 21:33
"Интерпол" объявил в розыск гражданина Азербайджана, подозреваемого в убийстве
Общество 21:24
В Нигерии более 60 человек погибли при нападении бандитов
Другие страны 21:09
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению реформ в таможенной системе" .
Политика 20:38
Институту теологии и Фонду пропаганды духовных ценностей выделено новое здание
Общество 20:34
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в «Закон о прекращении проверок в области предпринимательства»
Экономика 20:14
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания яслей-детского сада №11 в Баку (ФОТО)
Политика 20:04
Около 7-8% населения Азербайджана совершают религиозные обряды в мечетях
Общество 19:37
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в Детской школе искусств №2 (ФОТО)
Азербайджан 19:22