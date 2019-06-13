Эльмар Мамедъяров встретился с комиссаром Евросоюза.

БАКУ/Trend/ - Министр инстранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с делегацией возглавляемой комиссаром по политике добрососедства и вопросам расширения Евросоюза Йоханессом Ханом.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями о взаимовыгодном сотрудничестве Азербайджана и Евросоюза во многих направлениях, в том числе переговорам о двустороннем договоре, перспективах партнертсва в рамках Восточного сотрудничества, передает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел.

Эльмар Мамедъяров подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, последних встречах на уровне министров иностранных дел, проведенных посредничеством Минской группы ОБСЕ , а также осуществленных ВС Армении последних провокациях. Была отмечена важность уважения международно признанных границ и устранения последствий оккупации во имя мира и безопасности в регионе.

В ходе встречи стороны также обсудили международные и региональные проблемы, представляющие обоюдный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор:Ровшан Гусейнов)

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