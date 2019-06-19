Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказывает всестороннюю поддержку гармоничным отношениям различных культур и идеям гуманитарного сотрудничества (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду адресовал письмо участникам международной конференции в Вене на тему: "От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности". Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас – организаторов и участников Международной конференции на тему «От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности», проводимой в городе Вена Австрийской Республики.

Эта представительная конференция с участием руководителей влиятельных международных организаций, видных научных и религиозных деятелей, представителей общественности посвящена обсуждению таких актуальных вопросов, как взаимоотношения религий и национальных культур в протекающих в мире общественно-политических процессах и межцивилизационном диалоге.

Пропаганда и поощрение мира, мирного сосуществования, гуманистических ценностей на планете являются одними из важных вопросов нашего времени. Вызовы современного периода ставят серьезные задачи перед человечеством. Неслучайно, что в Азербайджанской Республике, где этническое и религиозное разнообразие сохраняется как национальное достояние и созданы равные условия для свободной деятельности всех религиозных конфессий, мультикультурализм и толерантность являются приоритетными направлениями государственной политики. Наша страна оказывает всестороннюю поддержку гармоничным отношениям различных культур и идеям гуманитарного сотрудничества, выдвигает многочисленные глобальные инициативы в этой сфере. Проведение в Баку Всемирного форума по межкультурному диалогу и Международного гуманитарного форума, VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, саммита религиозных лидеров мира свидетельствует о высокой оценке международным сообществом деятельности Азербайджана в этой сфере. Мы приняли решение о проведении в Баку еще одного международного мероприятия, которое станет важным вкладом в расширение сотрудничества между различными религиями и цивилизациями, создание атмосферы взаимного доверия в глобальной плоскости - II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

Я высоко ценю поддержку Австрией организации нынешней конференции, проводимой по инициативе нашей страны, условия, созданные для работы конференции. Совместное проведение этого мероприятия в то же время является наглядным примером азербайджано-австрийских связей, дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами и народами.

Верю, что Венская международная конференция, служащая добрым намерениям, пройдет в духе конструктивных обсуждений, внесет вклад в пропаганду общечеловеческих ценностей, взаимопонимание между народами, развитие межцивилизационного диалога и культурно-духовной интеграции.

Передаю вам наилучшие пожелания, желаю успехов работе конференции", - говорится в письме главы государства.

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