Минобороны распространило видоматериалы учений «Нерушимое Братство - 2019» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - БАКУ/Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеоматериалы о совместных азербайджано-турецких тактических учениях. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.

Напомним, что с 7 по 11 июня в Нахчыване прошло совместное тактическое учение «Нерушимое Братство - 2019», в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией.

В учениях, при участии специальных войсковых подразделений, силовых структур Нахчыванской автономной республики и вооруженных сил Турции, были задействованы около 5000 человек, более 200 танков и другой бронетехники, около 180 различных ракетных и артиллерийских установок, реактивные систем залпового огня и минометов, 21 единица самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, и другие виды военной техники и вооружений.

Целью учения являлась подготовка плана совместных боевых действий, повышение профессионализма персонала и отработка навыков боевого взаимодействия между азербайджанскими и турецкими воинскими частями.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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