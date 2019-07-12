Хикмет Гаджиев огласил внешнеполитические приоритеты Азербайджана в Chatham House (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с докладом о приоритетах внешней политики Азербайджана в Центре Chatham House Королевского института международных отношений Великобритании, сообщает в пятницу Trend.
Chatham House - один из ведущих аналитических центров мира в области международных отношений.
В мероприятии участвовал эксперт по Кавказу Томас де Ваал и другие эксперты.
В своем выступлении Гаджиев рассказал об основных принципах внешней политики Азербайджана, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, ведущей роли Азербайджана в регионе, его развитии и реализуемых проектах.
Он отметил региональное лидерство Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, проводимые в стране коренные реформы.
Завотделом Администрации Президента предоставил подробную информацию о неконструктивной позиции Армении, ее незаконной деятельности на оккупированных территориях, о том, что Армения обостряет обстановку на линии соприкосновения войск.
В ходе двухчасовых обсуждений Хикмет Гаджиев ответил на многочисленные вопросы аудитории.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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