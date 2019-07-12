Хикмет Гаджиев огласил внешнеполитические приоритеты Азербайджана в Chatham House (ФОТО/ВИДЕО)

12 июля 2019 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с докладом о приоритетах внешней политики Азербайджана в Центре Chatham House Королевского института международных отношений Великобритании, сообщает в пятницу Trend.

Chatham House - один из ведущих аналитических центров мира в области международных отношений.

В мероприятии участвовал эксперт по Кавказу Томас де Ваал и другие эксперты.

В своем выступлении Гаджиев рассказал об основных принципах внешней политики Азербайджана, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, ведущей роли Азербайджана в регионе, его развитии и реализуемых проектах.

Он отметил региональное лидерство Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, проводимые в стране коренные реформы.

Завотделом Администрации Президента предоставил подробную информацию о неконструктивной позиции Армении, ее незаконной деятельности на оккупированных территориях, о том, что Армения обостряет обстановку на линии соприкосновения войск.

В ходе двухчасовых обсуждений Хикмет Гаджиев ответил на многочисленные вопросы аудитории.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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