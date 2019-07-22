Эльмар Мамедъяров принял посла Иордании

22 июля 2019 23:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Иордании в Азербайджане Нассара Ибрагима Мухаммеда аль-Хабашнеха в связи с окончанием его дипломатической деятельности, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи стороны обсудили различные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о развитии сотрудничества в рамках международных организаций.

Посол особо отметил поддержку, оказанную ему азербайджанской стороной в осуществлении его дипломатической деятельности, и в связи с этим выразил свою благодарность.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу Нассару Ибрагиму Мухаммеду аль-Хабашнеху всего наилучшего в его дальнейшей деятельности.

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