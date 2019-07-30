Минобороны Азербайджана выразило соболезнования пакистанской стороне

30 июля 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями Федеральному министру обороны Пакистана Первезу Хаттаку, председателю Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Зубайру Махмуду Хайяту и командующему армией генералу Гамару Джаведу Баджваю, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

«Глубоко потрясен известием по поводу гибели военнослужащих Вооруженных сил братского Пакистана в результате крушения военного самолета. Да упокоит Всевышний души погибших военнослужащих. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования», - говорится в соболезновании.

Как сообщило ранее РИА Новости, борт, принадлежавший армейской авиации Пакистана и выполнявший тренировочный полет, разбился в ночь на вторник в городе Равалпинди. При этом пострадали несколько домов.

По последним данным, погибли 19 человек, в том числе два пилота, еще 16 получили ранения.

Причины инцидента не сообщаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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