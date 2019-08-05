Айдын Гусейнов: За первую половину этого года наша страна добилась серьезных успехов

5 августа 2019 20:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году экономика Азербайджана развивается ускоренными темпами и согласно показателям первого полугодия зафиксирован рост в 2,4 процента.

Как сообщает в понедельник Trend , об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии «Ени Азербайджан» Айдын Гусейнов.

Он отметил, что за первые шесть месяцев текущего года страна добилась серьезных успехов. Ненефтяной сектор вырос на 3,2 процента, ненефтяная промышленность на 15,7 процента, рост сельского хозяйства - на 13 процентов, что является рекордным показателем.

"Это очень хороший показатель, потому что экономический кризис в 2015 году повлиял на все страны. Но в результате экономических реформ Президента Ильхама Алиева наша страна вышла из этого состояния с минимальными последствиями, и вновь ступил на путь развития. Сегодня в нашей стране достигнут значительный прогресс в укреплении макроэкономической стабильности, увеличении производства и экспорта в ненефтяной сфере, сбалансированном развитии регионов, формирования среды для бизнеса и инвестиций, которые являются приоритетными направлениями экономической политики. Обеспечен рост благосостояния населения», - сказал Гусейнов.

Депутат отметил, что товарооборот увеличился более чем на 20 процентов, ненефтяной экспорт – на 15 процентов, инфляция составила 2,5 процента, а доходы населения выросли на 6,6 процента. Наряду с этим валютные резервы Азербайджана достигли рекордных 49 миллиардов долларов.

"Реформы оказали положительное влияние на социальную сферу. Указы и распоряжения, подписанные Президентом Ильхамом Алиевым только за этот год, охватили все сферы. Стоимость первого социального пакета, охватывающего три миллиона человек, составила 1,6 миллиарда манатов. Исполнение второго пакета, который охватит еще один миллион человек, начнется в сентябре. В целом стоимость двух социальных пакетов этого года составляет 2,3 миллиарда манатов. Конечно же, на социальные меры, которые будут продолжены и в следующем году, будет потрачено три миллиарда манатов и охватит 4,2 миллиона человек», - сообщил депутат.

Гусейнов добавил, что бюджет 2019 года также составлен по прагматичному сценарию и основное содержание направлено на обеспечение устойчивого экономического развития, расширение охвата социальных реформ, и таким образом, увеличение благосостояние населения.

«Осуществляемые реформы и достигнутые результаты показывают, что Азербайджан успешно завершит и 2019 год», - подчеркнул Айдын Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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