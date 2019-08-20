Минобороны Азербайджана поблагодарило всех участников поисковых операций

20 августа 2019 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Руководство министерства обороны поблагодарило всех, кто после крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана принимал активное участие в поисках обломков самолета и останков летчика.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу в министерства обороны.

Отметим, что к поисковым операциям были привлечены силы ВВС, ВМС Азербайджана и спасательные группы ВМС Турции, водолазы и катера службы спасения на водах МЧС, экипажи плавучего крана "Вагиф Джафаров", буксировочного судна "Нефтегаз-58", научно-исследовательского судна "Мамед Сулейманов" Азербайджанского каспийского морского пароходства и водолазы Госнефтекомпании Азербайджана.

Напомним, что 24 июля потерпел крушение самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана. В ходе учебно-тренировочного полета самолет внезапно пропал с экранов радаров, связь с ним прервалась.

Созданная по поручению министра обороны Азербайджана комиссия расследует причины авиакатастрофы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа, проводятся следственные действия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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