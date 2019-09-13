Али Ахмедов: На фоне развития нашей страны некоторые круги ведут кампании против Азербайджана

13 сентября 2019 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Нас беспокоит то, что в Азербайджане в политических процессах началось распространение практики использования избирательных технологий в новых формах, совершенно отличных от нормальных

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов на совещании председателей первичной территориальной организации ПЕА Гарадагского района.

Он сообщил, что в декабре будет проведены очередные муниципальные выборы.

"ПЕА всегда готовится к выборам на высоком уровне. Наглядным примером этого являются победы, которые мы одерживали до сегодняшнего дня. Верим, что и эти выборы завершатся победой кандидатов от ПЕА", - сказал Али Ахмедов.

Исполнительные секретарь ПЕА подчеркнул, что в связи с предстоящими выборами в муниципалитет, в политической жизни страны наблюдается оживление.

"За последние годы Азербайджан прошел большой путь развития. Эти процессы развития происходят на глазах у всех. Если сравнить темпы развития Азербайджана с другими странами, Азербайджан является одним из быстро развивающихся стран. Азербайджан считается одним из успешных молодых государств. На фоне развития страны, улучшения благосостояния людей ряд кругов ведет кампании против Азербайджана. В частности, вызывает беспокойство деятельность людей, получивших убежище в отдельных странах", - подытожил Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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