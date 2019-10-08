Кадровые перестановки Президента Азербайджана являются посланием и другим чиновникам — депутат (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кадровые перестановки Президента Азербайджана являются посланием и другим чиновникам, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли.

По его словам, назначение нового премьер-министра Азербайджана будет способствовать реализации новых успешных проектов в стране.

По его словам, бывший премьер-министр Новруз Мамедов подал в отставку по собственному желанию: «Али Асадов достаточно опытный кадр, хорошо знающий экономику. Думаю, что новый премьер способен осуществлять программу экономических реформ. Очень важно, что премьер-министр является экономистом. На этом посту Али Асадов будет осуществлять важные реформы, выдвигать экономические инициативы, разрабатывать и представлять главе государства экономические программы».

Керимли подчеркнул, что кадровые перестановки Президента Азербайджана являются посланием и другим чиновникам: «Назначение нового премьер-министра может привести к кадровым и структурным реформам. Возможно, будут объединены параллельные структуры, или создан более оперативный метод управления. Али Асадов отличается своей активностью и инициативностью в экономической жизни Баку и всего Азербайджана, поэтому считаю, что он успешный специалист, который будет проводить новые преобразования».

Отметим, что Новруз Мамедов обратился к президенту Ильхаму Алиеву в связи с освобождением его от должности премьер-министра Азербайджана.

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