Президент Ильхам Алиев ознакомился с цветоводческой теплицей в Габале (версия 2)

28 октября 2019 13:41 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 октября ознакомился в поселке Вандам Габалинского района с теплицей декоративного цветоводства.

Глава государства был проинформирован о проведенной в теплице работе.

Было отмечено, что ООО «AzRose» начало в 2017 году работы по установке в поселке Вандам Габалинского района теплиц для выращивания специальных сортов роз. В создании Габалинского тепличного комплекса были использованы технологические новшества компании Bosman van Zaal, имеющей 90-летний голландский опыт. Здесь выращиваются такие специальные сорта роз, как «Red Naomi», «Avalanj», «Talea», «Aqua», «Sweet Avalanj», «Jumilia», «Wow» и «London eye», которые будут реализовываться на местных и зарубежных рынках. Эта продукция поступит на рынок под брендом Made in Azerbaijan. Цель этого заключается в том, чтобы успешно представить бренд нашей страны на международной арене и внести вклад в расширение ассортимента продукции, выпускаемой под данным брендом.

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