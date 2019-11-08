МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с землетрясением

8 ноября 2019 21:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования правительству Ирана в связи с землетрясением в стране, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на на страницу министерства в Twitter.

"Мы глубоко опечалены новостями о землетрясении в Иране. Выражаем соболезнования близким погибших в результате землетрясения и просим от Всевышнего скорейшего исцеления раненым. В такой день мы готовы оказать всевозможную помощь братскому иранскому народу и государству", - сказали в министерстве.

Отметим, что сегодня в 02:47 по местному времени, на территории Ирана произошло землетрясение, которое ощущалось в приграничных районах Азербайджана – Астаре, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы и Масаллы.

Магнитуда подземных толчков составила 6 баллов.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 2 километра.

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