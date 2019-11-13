В Вене прошла встреча с проживающими в Австрии азербайджанцами (ФОТО)

13 ноября 2019 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Вене прошла встреча делегации Госкомитета по работе с диаспорой с проживающими в Австрии азербайджанцами, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет.

До начала мероприятия, в котором приняли участие руководители азербайджанских кружков, активисты азербайджанской общины, представители местной диаспоры и СМИ, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На встрече чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов рассказал о сотрудничестве азербайджанской общины с организациями диаспоры.

В ходе выступления, глава госкомитета Фуад Мурадов проинформировал о направлениях в развитии политики диаспоры Азербайджана, осуществляемых проектах, возможностях более организованного сотрудничества, объединившись в онлайн-платформы.

Затем был показан видеоотчет и видеоролики с инфографикой о деятельности Госкомитета в 2018-2019 годах.

Мероприятие завершилось обменом мнениями по актуальным вопросам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Вене прошла встреча с проживающими в Австрии азербайджанцами (ФОТО)
  • В Вене прошла встреча с проживающими в Австрии азербайджанцами (ФОТО)
  • В Вене прошла встреча с проживающими в Австрии азербайджанцами (ФОТО)
  • В Вене прошла встреча с проживающими в Австрии азербайджанцами (ФОТО)
  • В Вене прошла встреча с проживающими в Австрии азербайджанцами (ФОТО)
  • В Вене прошла встреча с проживающими в Австрии азербайджанцами (ФОТО)
  • В Вене прошла встреча с проживающими в Австрии азербайджанцами (ФОТО)
  • В Вене прошла встреча с проживающими в Австрии азербайджанцами (ФОТО)
  • В Вене прошла встреча с проживающими в Австрии азербайджанцами (ФОТО)
  • В Вене прошла встреча с проживающими в Австрии азербайджанцами (ФОТО)
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