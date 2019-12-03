Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане имеется благоприятная среда для развития инновационной экосистемы, высоких технологий

3 декабря 2019 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане имеется благоприятная среда для развития инновационной экосистемы, высоких технологий и использования возможностей этих технологий обществом.

Об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам XXV международной выставки телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel 2019.

"Уважаемые участники выставки! Приветствую вас по случаю начала работы в Баку XXV международной выставки телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel 2019, желаю каждому из вас успехов в деятельности.

Организуемая уже двадцать пять лет традиционная выставка Bakutel является одним из авторитетных мероприятий региона по информационным и коммуникационным технологиям. Выставка стала важной платформой, где представлены новейшие достижения в области передовых технологий не только Азербайджана, но и многих стран и ведущих компаний мира.

Примечательно, что в последнем отчете Всемирного экономического форума по глобальным информационным технологиям Азербайджан по значимости, которую он придает информационно-коммуникационным технологиям, обосновался на 8-м месте среди 139 стран.

В нашей стране имеется благоприятная среда для развития инновационной экосистемы, высоких технологий и использования возможностей этих технологий обществом. Проводится соответствующая работа, связанная с использованием новых технологий в области телекоммуникаций, приведением сети обслуживания в соответствие с современными стандартами и новыми услугами. В регионах реализуются крупномасштабные проекты в области современных телекоммуникационных услуг. Государственная поддержка инновационных проектов обеспечивает наращивание потенциала этой области, расширение стартапов и повышение инициативности, что оказывает положительное влияние на устойчивое развитие экономики страны в целом.

Представление многих новых участников выставки национальными павильонами также является свидетельством растущего интереса к сотрудничеству с Азербайджаном, обладающим особым местом и авторитетом на международной арене, в области информационных и коммуникационных технологий.

Наряду с представлением передовых технологических достижений и новшеств, налаживанием деловых связей и обменом опытом, это мероприятие также создает вам условия для лучшего ознакомления с нашей страной.

Верю, что встречи и обмен мнениями в рамках выставки, представляя важность с точки зрения появления и успешной реализации новых инициатив, внесут вклад в дальнейшее углубление взаимных связей", - говорится в обращении главы государства.

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