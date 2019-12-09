Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Алжира (ФОТО)

9 декабря 2019 21:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Алжира в Азербайджане Салиму Абдельхак, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Мамедъяров выразил надежду на то, что новоназначенный посол внесет вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром в экономической, туристической, образовательной, культурной и других сферах.

Абдельхак вручила копию верительных грамот министру и сказала, что приложит все усилия для развития двусторонних связей в течение своей дипломатической деятельности.

Мамедъяров пожелал послу успехов в ее дипломатической деятельности.

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Алжира (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Алжира (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Алжира (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Алжира (ФОТО)
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