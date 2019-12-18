В правящей партии «Ени Азербайджан» произошли кадровые перестановки

18 декабря 2019 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Прошло заседание Исполнительного секретариата первичной организации правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сообщает в среду Trend.

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, выступив с отчетом первичной организации за прошедший период, отметил, что деятельность первичных организаций будет усилена, повышена оперативность.

Новрузов также сказал, что партия на высоком уровне готовится к предстоящим муниципальным и парламентским выборам, которые пройдут 23 декабря 2019 года и 9 февраля 2020 года.

Затем были рассмотрены организационные вопросы, избраны члены правления территориальной первичной парторганизации в составе 15 человек, Рамиля Бадалова была избрана председателем территориальной парторганизации, директор Управления по делам Исполнительного секретариата ПЕА Махир Аббасалиев и главный редактор газеты "Səs" Бахруз Гулиев – заместителями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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