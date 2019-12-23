ЦИК Азербайджана обнародовал результаты по итогам муниципальных выборов

БАКУ /Trend/ - Активность избирателей по республике на муниципальных выборах в Азербайджане составила 32,72 процента.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщает Информационный центр Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Итак, по состоянию на 19:00 из 4 972 356 человек с правом голоса в выборах приняли участие 1 627 064 избирателя.

Отметим, что сегодня в Азербайджане прошли муниципальные выборы. В итоге в 1606 муниципалитетов должны быть избраны 15 156 человек.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Голосование прошло на 5049 избирательных участках по 118 избирательным округам.

За муниципальными выборами наблюдали 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с муниципальными выборами 23 декабря был объявлен в Азербайджане нерабочим днем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.