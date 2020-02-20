Состоялся обмен азербайджано-итальянскими документами (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 20 февраля по завершении встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте в расширенном составе состоялся обмен азербайджано-итальяскими документами.
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Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте (ФОТО)
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Состоялась встреча в расширенном составе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)