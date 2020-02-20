ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования еще на двух участках

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрено обращение кандидата от 8-го Бинагадинского первого избирательного округа Агасифа Ибрагимова (Шакироглу), передает в четверг Trend.

По словам члена ЦИК Валиды Казымовой, кандидат в своем обращении отметил, что для наблюдателей не были созданы соответствущие условия, а также указал другие вопросы.

Казымова сообщила, что в ходе расследования за исключением одного избирательного участка, больше не было выявлено никаких нарушений. Член ЦИК предложила аннулировать итоги голосования по 24-му избирательному участку.

Предложение было принято большинством голосов.

Далее было рассмотрено обращение кандидата от 11-го Гарадагского избирательного округа.

Член ЦИК Габиль Оруджев сообщил, что кандидат в своем обращении пожаловался на бездействие окружной избирательной комиссии по ряду вопросов.

“В ходе расследования было установлено, что за исключением одного участка, не было обнаружено правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Просмотрев видеозапись, предоставленную кандидатом, было выявлено, что на 30-м избирательном участке при подсчете голосов были допущены нарушения", - сказал Оруджов.

Он предложил объявить результаты выборов по данному участку недействительными. Предложение было принято после голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)