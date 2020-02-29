Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является страной, обеспечивающей энергетическую безопасность для себя и соседей

Политика 29 февраля 2020 03:57 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является страной, обеспечивающей энергетическую безопасность для себя и соседей

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является страной, обеспечивающей энергетическую безопасность для себя и соседей.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на VI заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

"В настоящее время Азербайджан является единственной страной, участвующей в создании транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг и активно вкладывающей инвестиции. Сегодня мы по существу говорим уже о проходящем через нашу страну транспортном коридоре Север-Запад и пока еще не сданном в эксплуатацию, но имеющем потенциал транспортном коридоре Юг-Запад. Также хочу сказать, что «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шахдениз» - не единственное большое достояние Азербайджана. Несмотря на то, что это действительно большое богатство, потому что факт подписания ВР контракта о продлении его срока с 2024 до 2050 года говорит о том, что потенциал «Азери-Чираг-Гюнешли» действительно велик. Если раньше нефтяной потенциал месторождения оценивался в 500 миллионов тонн, то в настоящее время он значительно выше 1 миллиарда тонн. Уверен, что новые технологии позволят добывать больше нефти", - сказал глава государства.

По его словам, наши подтвержденные запасы газа составляют 2,6 триллиона кубометров.

"Прогнозируемые ресурсы находятся в пределах 3 триллионов кубометров. Поэтому Азербайджан на протяжении более 100 лет останется надежным поставщиком углеводородных ресурсов. Сегодня мы работаем с нашим традиционным стратегическим партнером – ВР, руководящим консорциумом «Шахдениз», «Азери-Чираг-Гюнешли», над проектом, именуемым «D 2030». Он вступил в силу в 2018 году. Мы с ВР работаем над газовым месторождением «Шафаг-Асиман», и очень скоро должна быть пробурена первая скважина. Мы работаем с ВР также над проектом, именуемым «Даязсулу». Этот проект имеет большой потенциал с точки зрения неоткрытых месторождений, так как он расположен очень близко к берегу, а наша традиционная добыча велась в море. В следующем году мы вместе с Total приступим к добыче газа на месторождении «Абшерон», газовый потенциал которого составляет 300 миллиардов кубометров. SOCAR активно занимается разработкой месторождения «Умид-Бабек». В настоящее время ежедневная добыча на месторождении «Умид» составляет 3 миллиона кубометров газа. Потенциал данного месторождения превышает 200 миллиардов кубометров. Вместе с Equinor мы работаем над месторождением «Карабах». Как мне сообщили, в ближайшее время должна быть пробурена разведочная скважина", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что таким образом, все это – показатель будущего потенциала Азербайджана.

"Плюс на «Азери-Чираг-Гюнешли» в большом объеме имеются глубоководные газовые месторождения, и переговоры между SOCAR и ВР в этом направлении идут очень успешно. Надеюсь, что в скором времени мы сможем прийти к договоренности. Таким образом, все это внесет вклад в осуществление наших стратегических целей, которые заключаются в расширении нашего участия в международных рынках, диверсифицированном экспорте углеводородных ресурсов и создании более благоприятных условий для нашего народа. Это – наша цель и укрепление государственности. Мы также активно работали над справедливым распределением богатств, потому что в ряде нефтедобывающих стран разница между богатыми и бедными очень большая. Поэтому наша основная цель, как я уже сказал, заключалась в превращении нефти – «черного золота» в человеческий капитал", - сказал глава государства.

По его словам, за последние 16 лет уровень бедности в Азербайджане сократился с 50 процентов до 4,8 процента, это свидетельствует о том, что экономическое развитие и нефтегазовые проекты помогли людям жить лучше.

"За это время наша экономика выросла в 3,4 раза. Это – мировой рекорд. За последние 16 лет наша внешняя торговля увеличилась в 6,4 раза. Наш прямой внешний долг составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. Наши резервы в свободно конвертируемой валюте в 6 раз превышают внешний долг. Иными словами, мы можем в любое время погасить внешний долг. Таким образом, это – основные экономические данные. В заключение хочу добавить, что Всемирный банк в своем отчете Doing Business признает Азербайджан одной из 20 самых реформаторских стран. В январе этого года в Баку между Азербайджаном и Давосским всемирным экономическим форумом был подписан «Протокол о намерениях относительно создания Давосского центра четвертой промышленной революции». Это – региональный центр, который охватит Кавказ и Центральную Азию. Азербайджан был избран потому, что наша промышленность, ненефтяная промышленность стремительно развивается. Только в прошлом году развитие в ненефтяной промышленности составило примерно 14-15 процентов. Надеемся, что в нынешнем году рост будет больше или останется на том же уровне. Конечно, когда речь идет о нефтяных и газовых проектах, мы всегда говорим об энергетической безопасности", - сказал глава государства

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан является страной, обеспечивающей энергетическую безопасность для себя и соседей.

"Диверсификация энергетических ресурсов является одним из важнейших вопросов. Диверсификация источников, конечно, - самый важный вопрос. А на нашем примере речь идет о диверсификации источников и маршрутов. Я также думаю, что одна из основных причин нашего успеха заключается в балансе интересов – балансе между производителями, транзитными странами и потребителями. Уверен, что этот позитивный формат сотрудничества между нами будет продолжаться. Желаю Консультативному совету успехов. Большое спасибо", - сказал глава государства

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