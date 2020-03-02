Расширены полномочия минюста Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Расширены полномочия министерства юстиции Азербайджана.

Как сообщает Trend, это отражено в изменениях в "Положение о министерстве юстиции Азербайджанской Республики", внесенных Указом Президента Ильхама Алиева от 18 декабря 2019 года.

Согласно Указу, в соответствии со вступившими с 1 марта в силу изменениями, в направления деятельности министерства юстиции включены выдача свидетельства частного судебного эксперта, ведение реестра судебных экспертов, Государственного реестра методов исследований судебной экспертизы и Фонда методологии судебно-медицинских исследований.

Министерство будет организовывать деятельность по судебной экспертизе в Управлении судебной экспертизы, находящемся в его подчинении. Соответственно в обязанности министерства юстиции включены контроль за соблюдением экспертами Управления судебной экспертизы и частными судебными экспертами требований закона "О деятельности судебной экспертизы", а также выдача им свидетельств судебного эксперта, и аннулирование этих свидетельств в случаях, предусмотренных законом.