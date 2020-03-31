МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев, сообщает во вторник Trend.

В обращении говорится: «31 марта - День геноцида азербайджанцев, когда чтится память жертв кровавой резни, совершенной в 1918 году армянами против азербайджанцев. В марте-апреле 1918 года большевистско-дашнакские вооруженные отряды под мандатом Бакинского совета с особой жестокостью совершили в Баку, а также других городах и уездах Бакинской губернии массовую резню, десятки тысяч мирных жителей были убиты именно из-за этнической и религиозной принадлежности. Этнический армянин Степан Шаумян, назначенный руководителем большевиков Владимиром Лениным чрезвычайным комиссаром Кавказа, признавал, что в истреблении азербайджанцев участвовали 6000 вооруженных солдат Бакинского совета и 4000 – партии «Дашнакцютюн».

Геноцид, совершенный против азербайджанцев, наряду с Баку, охватил Шамахы, Губу, Иреван, Зангезур, Карабах, Нахчыван и Карс. За первые пять месяцев 1918 года только в Губе с особым зверством были убиты более 16000 человек, уничтожены 167 сел, 35 из которых были стерты с лица земли. Армяне совершили геноцид и против местных евреев и лезгинов, проживавших в Губе. Массовое захоронение, обнаруженное в 2007 году на территории Губинского района, наглядное доказательство нечеловеческих деяний, совершенных армянами. Мартовские убийства 1918 года были заранее подготовлены и безжалостно осуществлены радикальными армянскими шовинистами в рамках политики расовой дискриминации и этнической чистки против азербайджанцев. Правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) создало в 1918 году Чрезвычайную следственную комиссию для расследования тяжких преступлений, совершенных армянами, предприняло ряд шагов, чтобы народ не забывал правды, и она была донесена до мировой общественности.