Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

В распоряжении говорится, что рассмотрев направленные Президенту Азербайджанской Республики обращения ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма, руководствуясь пунктом 22 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляется:

1.Освободить от неотбытой части наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде лишения свободы:

1.1.Абасова Рамиза Амирахмед оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сумгайытского городского суда от 25 января 2019 года.

1.2.Аббасова Фарамиза Зейнал оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 октября 2011 года.

1.3.Аббасова Габиба Мазахир оглу, 1947 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 октября 2016 года.

1.4.Абдуллаева Гаджи Садыг оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 24 июня 2013 года.

1.5.Абдуллаева Низами Аббас оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 16 января 2007 года.

1.6.Абдуллаева Сафара Нахмед оглу, 1951 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 12 октября 2010 года.

1.7.Абдуллаеву Мехрибан Расул гызы, 1953 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 16 ноября 2012 года.

1.8.Абдурахманова Гисмета Абдурахман оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 24 августа 2012 года.

1.9.Агарзаева Шакира Мамед оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 29 апреля 2016 года.

1.10.Агаева Бахдияра Агасалим оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 4 апреля 2019 года.

1.11.Агаева Фархада Гусейн оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 ноября 2012 года.

1.12.Агаева Нифтуллу Эйни оглу, 1948 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 9 августа 2018 года.

1.13.Агаева Раджабали Сафарали оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 26 ноября 2019 года.

1.14.Агаеву Нурию Фархад гызы, 1955 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 февраля 2018 года.

1.15.Агаеву Рейхан Асадулла гызы, 1951 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 февраля 2015 года.

1.16.Ахундова Тариэля Ашраф оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 30 апреля 2018 года.

1.17.Алхасова Сабира Халил оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2016 года.

1.18.Аллахвердиева Эльшада Мамедгусейн оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 24 октября 2019 года.

1.19.Асланова Бабахана Исфандияр оглу, 1946 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 29 марта 2010 года.

1.20.Бабаева Абдулрагима Адалят оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сальянского районного суда от 7 мая 2018 года.

1.21.Бабаева Арастуна Гаджали оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 31 января 2011 года.

1.22.Бабаева Ису Рза оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 июня 2019 года.

1.23.Бабаева Малика Шахгусейн оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 1 марта 2017 года.

1.24.Бабаева Октая Беюк Ага оглу, 1946 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 июня 2011 года.

1.25.Багирова Герая Мамедали оглу, 1951 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 21 октября 2011 года.

1.26.Багирова Хангусейна Бадир оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 сентября 2015 года.

1.27.Багирова Тофига Ибрагимхалил оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 23 апреля 2019 года.

1.28.Байрамова Гусейна Ядулла оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ширванского городского суда от 14 августа 2017 года.

1.29.Байрамова Заура Нух оглу, 1949 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 2 мая 2012 года.

1.30.Бадалова Сейфуллу Бадал оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 сентября 2018 года.

1.31.Бинъядова Эльдара Али Ага оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.32.Джаббарова Бахмана Халил оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Гянджа от 11 декабря 2017 года.

1.33.Джамалова Нусрета Кямал оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гахского районного суда от 26 января 2018 года.

1.34.Джанымова Фаиля Ахмед оглу, 1952 года рождения, гражданина Российской Федерации, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 4 января 2018 года.

1.35.Човдарова Акифа Теймурхан оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 30 октября 2017 года.

1.36.Эйвазова Гаджирзу Мансур оглу, 1948 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 29 июня 2010 года.

1.37.Ахмедова Малик Ахмеда Мамед оглу, 1949 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 3 октября 2018 года.

1.38.Ахмедова Низами Ахмед оглу, 1951 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бейляганского районного суда от 28 февраля 2018 года.

1.39.Ахмедова Октая Ахмед оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 30 ноября 2010 года.

1.40.Ахмедова Сахиба Мустафа оглу, 1946 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 18 сентября 2019 года.

1.41.Акберова Мовлуда Багдасер оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 19 февраля 2019 года.

1.42.Алекберова Айяра Руфулла оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 7 сентября 2009 года.

1.43.Алескерова Гюльмамеда Гулу оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 ноября 2014 года.

1.44.Алигусейнова Тофига Вахид оглу, 1951 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 24 июня 2016 года.

1.45.Алиева Бахрама Хошкелам оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 9 марта 2016 года.

1.46.Алиева Гадира Абдулла оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 11 марта 2014 года.

1.47.Алиева Газанфара Зияд оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Верховного суда Азербайджанской Республики от 23 апреля 1997 года.

1.48.Алиева Нурсамеда Алсамед оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 10 октября 2017 года.

1.49.Алиева Рафига Алипаша оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 мая 2016 года.

1.50.Алиева Ягуба Мустафа оглу, 1942 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 июля 2015 года.

1.51.Алиева Явера Кямран оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабаильского районного суда города Баку от 19 февраля 2019 года.

1.52.Алиеву Исмет Тофиг гызы, 1953 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 июля 2016 года.

1.53.Амирова Фахреддина Насир оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 25 февраля 2016 года.

1.54.Асадова Нуреддина Гаджиали оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 7 сентября 2015 года.

1.55.Азимова Чингиза Азиз оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинским судом по тяжким преступлениям от 30 мая 2014 года.

1.56.Гюльмамедова Керима Салим оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 7 июля 2015 года.

1.57.Гюльмамедова Нурбабу Гюльбаба оглу, 1940 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 апреля 2015 года.

1.58.Гаджиева Дашдамира Ширин оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 июня 2011 года.

1.59.Гаджиева Ису Гаджи оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 3 апреля 2018 года.

1.60.Гаджиева Ясина Гаджихалил оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бардинского районного суда от 10 апреля 2018 года.

1.61.Ахвердиева Арифа Мамед оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 11 января 2019 года.

1.62.Гасанова Адиля Шамиль оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 29 ноября 2017 года.

1.63.Гасанова Аслана Абият оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 25 декабря 2017 года.

1.64.Гасанова Фирдоса Алигасан оглу, 1951 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 1 марта 2010 года.

1.65.Гасанова Ибрагимхалила Махмуд оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 9 октября 2015 года.

1.66.Гасанова Гадира Джафаргулу оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 октября 2013 года.

1.67.Гасанова Саита Халил оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 14 июня 2019 года.

1.68.Гусейнова Джабира Мирза оглу, 1951 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 октября 2017 года.

1.69.Гусейнова Джафара Мухаммед оглу, 1951 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 21 февраля 2018 года.

1.70.Гусейнова Германа Исмаил оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 апреля 2013 года.

1.71.Гусейнова Гахрамана Шукюр оглу, 1949 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 25 июля 2017 года.

1.72.Гусейнова Мамедгусейна Мамед оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 октября 2017 года.

1.73.Гусейнова Рамиза Мамед оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 15 ноября 2005 года.

1.74.Гусейнова Сагифа Гасан оглу, 1951 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 7 августа 2015 года.

1.75.Гусейнова Шахгусейна Сархан оглу, 1947 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 6 ноября 2014 года.

1.76.Гусейнова Вахида Ширин оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Мингячевирского городского суда от 23 ноября 2018 года.

1.77.Ханджанова Агалы Миралы оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 26 ноября 2010 года.

1.78.Ханджанова Наджафгулу Сахиб оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 6 февраля 2013 года.

1.79.Ибадова Адиля Кямал оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского районного суда от 30 октября 2019 года.

1.80.Ибадова Сафархана Аббас оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 19 сентября 2014 года.

1.81.Ибрагимова Адиля Ашраф оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2018 года.

1.82.Ибрагимова Али Керим оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 16 июля 2013 года.

1.83.Ибрагимова Шахбаза Гулам оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 4 августа 2016 года.

1.84.Ибрагимова Таира Албала оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 6 ноября 2018 года.

1.85.Имранова Шихали Имран оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 июля 2016 года.

1.86.Искендерова Ахмеда Джаннет оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сумгайытского городского суда от 26 января 2017 года.

1.87.Кязымова Хамзу-Али Ага Дадаш оглу, 1951 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 октября 2012 года.

1.88.Кенгерли Адиля Савалан оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 27 августа 2019 года.

1.89.Керимова Эльдара Джумшуд оглу, 1951 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 20 ноября 2015 года.

1.90.Керимова Алипашу Мамед оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 30 января 2017 года.

1.91.Гараева Аяза Гаракиши оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 2 сентября 2019 года.

1.92.Гараева Этибара Масималы оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 июля 2016 года.

1.93.Гасымова Кямиля Дунъямалы оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 ноября 2017 года.

1.94.Гадирова Физуллу Мухаммед оглу, 1949 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Евлахского районного суда от 11 октября 2017 года.

1.95. Гадирова Мухаммеда Али оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 28 сентября 2011 года.

1.96. Гадирова Назима Даргях оглу, 1954 года рождения,

гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 6 февраля 2019 года.

1.97. Гахраманова Газанфара Иззет оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 февраля 2018 года.

1.98. Гамбарова Азиза Гамбаровича, 1948 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 20 августа 2010 года.

1.99. Гуламова Гулама Тофиг оглу, 1953 года рождения,

гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку

от 18 сентября 2012 года.

1.100. Гулиева Акифа Садатгулу оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку

от 31 марта 2017 года.

1.101. Гулиева Айдына Ахмед оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 февраля 2020 года.

1.102. Гулиева Эйваза Исмаил оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 11 мая 2012 года.

1.103. Гулиева Адалята Мирза оглу, 1949 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Габалинского районного суда от 15 октября 2018 года.

1.104. Гулиева Ханифу Алескер оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 9 октября 2006 года.

1.105. Гулиева Гусейна Агаверди оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ясамальского районного суда города Баку от 20 апреля 2018 года.

1.106. Гулиева Ибрагима Сулейман оглу, 1933 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 29 марта 2018 года.

1.107. Гулиева Ниязи Джахид оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 29 ноября 2016 года.

1.108. Гулиева Рагима Гюльсет оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 3 декабря 2012 года.

1.109. Гулиева Тофика Энвер оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 17 июля 2012 года.

1.110. Гулиева Вахида Ханлар оглу, 1946 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 6 ноября 2018 года.

1.111. Гулиеву Советназ Аслан гызы, 1955 года рождения,

гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 марта 2013 года.

1.112. Гулиева Насиба Бахыш оглу, 1953 года рождения,

гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 13 апреля 2016 года.

1.113. Гурбанова Субахира Халыг оглу, 1954 года рождения,

гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 23 апреля 2018 года.

1.114. Махмудова Айдына Багы оглу, 1953 года рождения,

гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 7 сентября 2016 года.

1.115. Махмудова Ягуба Алиага оглу, 1954 года рождения,

гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 28 апреля 2017 года.

1.116. Meхдиева Чингиза Аллахверди оглу, 1946 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 31 мая 2017 года.

1.117. Мехдиева Низами Юсиф оглу, 1950 года рождения,

гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабаильского районного суда города Баку от 27 февраля 2017 года.

1.118. Мехдиеву Месме Вели гызы, 1951 года рождения,

гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 2 февраля 2016 года.

1.119. Мехралиева Ильяса Мухаммедали оглу, 1948 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 29 октября 2018 года.

1.120. Мехралыева Мамеда Алекбер оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 23 апреля 2014 года.

1.121.Мехтиева Малика Аждар оглу, 1949 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 21 июля 2011 года.

1.122. Мохаммедвенда Сабира Мамед оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 21 января 2014 года.

1.123. Магеррама Нуру оглу, 1945 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 30 декабря 2010 года.

1.124. Магеррамова Довлета Гусейн оглу, 1951 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 апреля 2013 года.

1.125. Магеррамова Фамиля Алекбер оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 29 октября 2018 года.

1.126. Межлумова Искендера Наги оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 4 мая 2015 года.

1.127. Меликова Гандали Гусейн оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 августа 2017 года.

1.128. Мамедова Джаваншира Баламир оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сумгайытского городского суда от 6 мая 2016 года.

1.129. Мамедова Эльхана Гасымовича, 1947 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 февраля 2015 года.

1.130. Мамедова Гасана Музаффар оглу, 1949 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 декабря 2017 года.

1.131. Мамедова Хошбахта Балага оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 16 августа 2017 года.

1.132. Мамедов Габиля Сардар оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 18 января 2016 года.

1.133. Мамедова Надира Исмаил оглу, 1948 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 10 февраля 2010 года.

1.134. Мамедова Нуреддина Юсиф оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Насиминского районного суда города Баку

от 26 апреля 2018 года.

1.135. Мамедова Сиявуша Гаджибала оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 23 февраля 2017 года.

1.136. Мамедову Зярханым Сейфулла гызы, 1954 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 мая 2016 года.

1.137. Микаилова Алекбера Башир оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Исмаиллинского районного суда от 18 января 2018 года.

1.138. Миначеву Розу Яковлевну, 1953 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 мая 2014 года.

1.139. Мираламова Магеррама Бохан оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 21 сентября 2012 года.

1.140. Мирзоева Сахиба Хамза оглу, 1947 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Самухского районного суда от 24 октября 2017 года.

1.141. Мовсумова Али Орудж оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 января 2017 года.

1.142. Мусаева Мусу Мамед оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 12 июля 2018 года.

1.143. Мусаева Мусу Шамиль оглу, 1936 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 22 октября 2014 года.

1.144. Мустафаева Энвера Газанфар оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 февраля 2015 года.

1.145. Нагиева Агалара Ибрагим оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Верховного суда Азербайджанской Республики от 15 января 1995 года.

1.146. Намазова Гахрамана Мурад оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Гянджи от 1 июля 2019 года.

1.147. Наджафова Аслана Наджаф оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сиязаньского районного суда от 17 октября 2017 года.

1.148. Нехматову Нарханым Гаджи гызы, 1952 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 8 июня 2015 года.

1.149. Нариманова Гаджибалу Гахраман оглу, 1948 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 10 ноября 2016 года.

1.150. Нуриева Амраддина Гюляддин оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2018 года.

1.151.Оруджева Самеда Мадат оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 3 июля 2019 года.

1.152. Панахова Сергея Панах оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бардинского районного суда от 11 июля 2017 года.

1.153. Рзагулиева Рзагулу Бейиш оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 7 февраля 2018 года.

1.154.Рзаева Аждара Джавад оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кяпазского районного суда города Гянджи от 20 июля 2017 года.

1.155. Салахова Агамусу Сахлиялы оглу, 1947 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 21 сентября 2017 года.

1.156. Саламова Аслана Гасанага оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 февраля 2011 года.

1.157. Саламова Ахмедию Мюрсал оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 27 октября 2017 года.

1.158. Салманову Тельбеин Зульфугар гызы, 1951 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 мая 2014 года.

1.159. Сафарова Вагифа Бабакиши оглу, 1947 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сальянского районного суда от 10 февраля 2016 года.

1.160. Салимова Али Агу Али Юлла оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 15 августа 2016 года.

1.161. Саттарова Надира Сеид Садиг оглу, 1949 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 марта 2018 года.

1.162. Солтанова Башира Солтангамид оглу, 1951 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 25 октября 2018 года.

1.163. Сулейманова Гаджиагу Сулейман оглу, 1949 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 апреля 2016 года.

1.164. Сулейманова Зульфугара Аллахверди оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 15 января 2016 года.

1.165. Шахвердиева Кямиля Билал оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 17 апреля 2019 года.

1.166. Шабиева Чингиза Мами оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 24 декабря 2013 года.

1.167. Шарифзаде Сардара Амирхан оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 января 2015 года.

1.168. Тапдыгова Тахира Худакерим оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 24 декабря 2015 года.

1.169. Тарвердиеву Гадам Мохбали гызы, 1952 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 августа 2017 года.

1.170. Укалаева Юсифа Мехдигаджи оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Балакенского районного суда от 14 марта 2018 года.

1.171. Уркаева Шабана Рамазан оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 4 марта 2016 года.

1.172. Велиева Абульфата Гусейн оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 7 февраля 2018 года.

1.173. Ягубова Мамеда Мамай оглу, 1951 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 7 октября 2019 года.

1.174. Юсифова Арифа Ходжа оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 ноября 2014 года.

1.175. Зейналова Видади Джалил оглу, 1954 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 14 апреля 2016 года.

1.176. Зейналова Виталия Абдулла оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Насиминского районного суда города Баку от 7 февраля 2019 года.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.