Афет Гасанова: Участие Президента Азербайджана в Давосском форуме и Мюнхенской конференции ознаменовалось положительными результатами

БАКУ /Trend/ - Регулярно внося большой вклад в укрепление международного сотрудничества и обеспечение безопасности, Азербайджан завоевал большой авторитет в мире как надежный партнер. Участие Президента Азербайджана во Всемирном экономическом форуме в Давосе и Мюнхенской конференции ознаменовались положительными результатами.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Она отметила, что Азербайджан наладил плодотворное сотрудничество со многими странами мира, в том числе, авторитетными международными организациями: «Сегодня Азербайджан представлен на самых высоких платформах мира, одной из которых является Всемирный экономический форум в Давосе. Уже 13-й год глава государства представляет Азербайджан на данном форуме. Участие в нем приносит большие экономические и политические дивиденды стране».

По словам депутата, Давосская платформа предоставляет возможность всесторонне и основательно представить азербайджанские реалии: « Последний Давосский форум, в котором принимал участие Президент Ильхам Алиев, запомнился большими положительными результатами для нашей страны. На встречах руководителей крупных компаний с главой государства они заявили о заинтересованности в сотрудничестве и инвестировании в Азербайджан. Безусловно, это еще один показатель большого доверия к стране на международной арене».

Афет Гасанова также коснулась успешного участия Президента Ильхама Алиева в Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года: «Мюнхенская конференция по безопасности, ставшая важной платформой, на которой обсуждаются актуальные вопросы международной безопасности, запомнилась победой Азербайджана и разоблачением захватнической Армении. На конференции глава государства разоблачил армянскую ложь перед мировым сообществом, которое вновь стало свидетелем того, что Азербайджан занимает справедливую позицию».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)