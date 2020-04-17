Пленарное заседание и сессии комитетов Милли Меджлиса будут проводиться посредством видеоконференции

БАКУ/Trend/ - Пленарное заседание и заседания комитетов Милли Меджлиса будут проходить посредством видеоконференции.

Как передает Trend, в связи с этим вопрос нашел свое отражение в предлагаемом изменении внутреннего устава Милли Меджлиса.

Предлагается внести новое дополнение в устав.

В приложении отмечается: "На основании обращения 42 депутатов Милли Меджлиса в связи с введением карантинного режима, реализацией санитарно-эпидемиологических и других подобных мероприятий председатель Милли Меджлиса принимает решение о проведении заседаний Милли Меджлиса, а также заседаний комитетов и комиссии в режиме реального времени посредством системы видеоконференций. Регистрация и голосование на заседаниях, проводимых в формате видеоконференции, осуществляется посредством усиленных электронных подписей депутатов".

Этот закон будет действовать до 30 декабря 2020 года.

Предложение было принято в третьем чтении заседания.