Оперативный штаб: В Азербайджане продлен особый карантинный режим

БАКУ /Trend/ - Особый карантинный режим в Азербайджане продлен с 20 апреля по 4-е мая, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В связи с этим все меры, упомянутые в решении Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 124 от 2 апреля 2020 года, в том числе ограничения на въезд и выезд на территорию Азербайджанской Республики наземным и воздушным транспортом, местные воздушные рейсы за исключением грузоперевозок, а также приостановка занятий в образовательных учреждениях продлеваются до 00:00 4-го мая.

Кроме этого, план поэтапного выхода из продленного карантинного режима будет подготовлен и представлен общественности на следующей неделе.

В то же время, после анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, вполне возможно, что в течение продленного карантинного режима ограничения, введенные в отдельных сферах, будут ослаблены.