Питер Тейс: Азербайджан добился выдающихся успехов в преодолении последствий COVID-19

БАКУ/Trend/ - Азербайджан добился выдающихся успехов в преодолении кризиса в области общественного здравоохранения и смягчении последствий чрезвычайной ситуации на национальном уровне на фоне пандемии COVID-19.

Об этом сказал Trend американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

«Правительство Азербайджана приняло эффективные меры в области здравоохранения и экономики. В стране задействованы лучшие кадры и медицинский персонал во всех больницах. В Азербайджане ведется успешная деятельность в финансовой сфере, что помогает справляться с этим международным кризисом и смягчать его последствия»,- сказал он.

Американский эксперт отметил, что за последние три месяца Азербайджан показал наилучший пример в борьбе с пандемией и принял надлежащие меры для преодоления кризиса.

«Поддержка правительства производственной экономики, пищевой промышленности и фармацевтических предприятий имеет основополагающее значение, и поэтому в стране не наблюдается серьезный экономический спад и рост безработицы»,- отметил он.

По словам Тейса, Азербайджан предпринял множество мер в секторе общественного здравоохранения, реализовал макроэкономическую стратегию и приступил к успешной дорожной карте по снижению уровня безработицы.

«Азербайджан оказался гораздо более успешным в борьбе с продолжающейся пандемией. Под руководством Президента Ильхама Алиева правительство Азербайджана предприняло ряд эффективных мер, обеспечивающих постоянный режим работы многих стратегических секторов национальной экономики»,- сказал Тейс.

Он отметил, что в этом контексте правительство приняло безупречные решения для сохранения рабочей силы и дальнейшей мотивации лидеров частного бизнеса и предпринимателей пищевой промышленности.

«Эти меры в области труда должны быть оценены международными организациями, которые проводят исследования в области рынка труда, экономической политики в период кризиса. Эти решения принесут большую пользу азербайджанскому народу и будут способствовать развитию национальной экономики. Государственная социальная помощь, предоставленная 600 тысячам граждан, обеспечит устойчивое развитие экономики страны во второй половине 2020 года»,- подытожил американский эксперт.