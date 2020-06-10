МИД Азербайджана: Армения несет ответственность за войну, развязанную против Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Недавние заявления МИД Армении, в которых имеют место попытки выразить обвинения в адрес Азербайджана, вновь раскрывают устоявшуюся практику Армении произвольно и выборочно комментировать решения международных структур.

Традиционно озвучивая необоснованные претензии в адрес Азербайджана, Армения преследует цель ввести в заблуждение мировое сообщество, чтобы отвлечь внимание от осуществляемой этой страной политики расизма и совершенных на почве ненависти преступлений - как факт военной оккупации Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана, так и грубые нарушения в результате армянской агрессии человеческих прав и основных свобод сотен тысяч азербайджанцев.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном министерством иностранных дел Азербайджана.

Подчеркивается, что Армения несет полную ответственность за войну, развязанную против Азербайджана, и захват одной пятой части признанной на международном уровне территории страны. Армения регулярно нарушает все международные нормы и законы, осуществила этническую чистку на оккупированных территориях Азербайджана, совершила в ходе конфликта другие тяжкие преступления, защищает расистскую идеологию и открыто демонстрирует пренебрежительное отношение к резолюциям Совета безопасности ООН 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), постановлениям Европейского суда по правам человека, а также к решениям и документам других международных организаций. Изгнав всех представителей неармянской национальности, в том числе азербайджанцев, Армения превратилась в моноэтническое государство. Армения применяет аналогичную политику и практику по созданию гомогенных с этнической точки зрения территорий и на оккупированных территориях Азербайджана, откуда были изгнаны все неармяне и где ею был создан марионеточный режим.

Как отмечается в заявлении, ненависть на этнической и религиозной почве, враждебность и нетерпимость составляют основу политики Армении. Международная общественность неоднократно выражала протест против проведения этой страной подобной политики, и выражала серьезную обеспокоенность в связи с царящим в Армении духом нетерпимости. Армения должна положить конец лицемерному и избирательному подходу в отношении стандартов прав человека и решений Европейского суда по правам человека, и приступить к исполнению решения вышеуказанного суда от 16 июня 2015 года по делу «Чирагов и другие против Армении». Как известно, изучив все представленные доказательства, Большая палата Европейского суда установила, что Армения осуществляет контроль над Нагорно-Карабахским регионом и другими оккупированными территориями Азербайджана, было отмечено, что Армения несет ответственность за нарушение прав азербайджанских вынужденных переселенцев, и вновь было признано право этих беженцев вернуться в свои дома на оккупированных территориях.

В заявлении подчеркивается, что главными причинами продолжения конфликта, и вызванного этим периодического роста напряженности в регионе, являются оккупация Арменией территорий Азербайджана и ее попытки закрепить статус-кво. Достигнуть мира, безопасности и стабильности можно лишь после немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий согласно требованиям соответствующих резолюций Совбеза ООН, восстановления территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, и безотлагательного обеспечения человеческих прав и основных свобод сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, в том числе их права на возвращение в свои дома, говорится в заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)