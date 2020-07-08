Гражданский долг: все мы сейчас должны думать о людях и будущем нашей страны

БАКУ /Trend/ - Представляем вашему вниманию статью депутата Милли Меджлиса Азербайджана Севиль Микаиловой, опубликованой в Day.az:



Написать этот текст меня заставило чувство неприятия некоторых публикаций в соцсетях, авторы которых проявляют недовольство в связи с карантинными мерами. Некоторые из них заговорили только сейчас и объясняют свою позицию не только тем, что перестали меньше зарабатывать, нет развлечений, нет активного отдыха, за границу выезжать стало почти невозможно, а ограничение свободного передвижения отняло то последнее, что связывало их с внешним миром.

Обобщая суждения и умозаключения некоторых пользователей Facebook, приходишь к такому выводу, что не просто причиной, а первопричиной всему является Оперативный Штаб при Кабинете Министров, который якобы принимает неверные решения и TƏBİB, который тоже то же самое что и оперативный штаб, но еще и должен и обязан лечить.

Конечно, можно с натяжкой отнести все обвинения, нравоучения, критику и советы к понятию гражданской позиции. Но сразу же оговорюсь, что гражданская позиция характеризует личность с точки зрения способа и характера взаимоотношений человека с определенной действительностью. Это понятие отражает политические, юридические, нравственные права и обязанности граждан по отношению к своему государству и предполагает сознательное, ответственное отношение людей к обществу.

Да, именно сознательное и ответственное отношение людей - граждан ко всему тому значимому, которое происходит вокруг и конечно же, влияет на мировоззрение, позицию, повседневную жизнь каждого из нас.

Так, если взять за основу вышесказанное и попытаться объяснить пандемию коронавируса и ее последствия сквозь призму волеизъявления активного пользователя соцсетей госпожи Сабины Кулиевой, то можно прийти к выводу, что государство виновато в том, что она, зарабатывающая 2 тысяча манатов в месяц сейчас лишилась этой возможности и вдобавок ко всему, у нее отняли возможность жить так, как она жила раньше. Самое главное, поставив во главу угла свои права, она категорически и в упор отказывается от понятий обязанности, ответственности, принципов гуманизма и морали сострадания. Я бы назвала эту позицию с точки зрения прагматизма, когда человек смотрит на весь окружающий мир только через свое окошко и расценивает все происходящее сквозь призму своих личных интересов. Но это даже не прагматизм, а просто пренебрежение общественным благом в угоду личностных мотивов, то есть меркантилизм в обобщенном ее проявлении.

"Мало вернули!" - возмущается автор, говоря, что государство в качестве поддержки вернуло ей 831 из 1100 манатов выплаченных в прошлом году налогов. Будто забывает, что в том числе из выплачиваемых налогов будет сформирована, например, пенсия, которую государство будет выплачивать ей в будущем, за счет налогов строятся новые больницы, налаживается производство защитных и дезинфицирующих средств, закупается медицинское оборудование, препараты, выплачиваются добавки врачам и так далее. Дальше - больше. То ли чтобы произвести большее впечатление на своих подписчиков, то ли чтобы придать "веса" своему тексту, автор начинает считать: 831 манат делится на 4 месяца, и задается очевидно риторический вопрос - скажите мол, ну как прожить на 207 манатов в месяц?

Не буду перечислять весь поток обвинений и выводов, предвзятость и неискренность которых являются предметом отдельной дискуссии. Человек, который выдает свой текст то ли за манифест, то ли за петицию, на самом деле пытаясь поймать "хайп" и собрать некоторое количество подписчиков, забывает рассказать всем нам о самом главном выводе. Выводе, который полностью рушит все то "праведное негодование" в соцсетях.

Неужели кто-то думает, что государство заинтересовано в том, чтобы предприниматели не работали? Неужели в мире есть государство, которому выгодно нести серьезные расходы, убытки, сознательно лишать доходов себя и урезать свой бюджет? Никто не будет в здравом уме стрелять себе в ногу. Государственный бюджет, о чем не пишет автор, формируется не в последнюю очередь из налогов, которые платим все мы. И вот государство ни с того ни с сего решает развить ситуацию до момента, когда не только ограничит свои доходы в текущем году, но и сознательно раздаст бизнесу и населению большую часть выплаченных ими налогов - то есть своих же доходов за прошлый, 2019 год?

Верить в это - в лучшем случае абсурд. Ни одна страна мира не заинтересована в продлении карантинных режимов, внедрении тех или иных ограничений, которые бьют и по самому государству, по его экономике, и по населению. Потому что государство - это первый же институт, заинтересованный в том, чтобы гражданин зарабатывал деньги и платил ему, государству, налоги. Или может быть государство заинтересовано в ситуации, когда выплачивая адресную помощь 300 тысячам граждан, идет на дополнительные, обременяющие госбюджет компенсации? Не уж то мы так быстро забыли многомиллиардные социальные пакеты, инициированные главой государства в прошлом году?! А как быть с теми 3 миллиардами манатов, которое в начале пандемии государство выделило на обеспечение экономической стабильности в стране, а также для поддержки частному бизнесу и для социальной поддержки населению?!

Государству больше всех необходимо как можно раньше вернуть экономику в условия, максимально похожие на те, что были до пандемии. Ведь в начале года все складывалось просто великолепно, экономику страны ожидал бурный рост. Многообещающий туристический сектор должен был привлечь порядка 3 миллиардов. А сельское хозяйство, которая даже в период пандемии показал 3 процентный рост, а ненефтяная промышленность, которая из года в год демонстрировала очень хорошие показатели...

Да, помогать бизнесу и гражданам - это долг государства, и пожалуй, его важнейшая обязанность, в особенности сейчас. И нет никаких сомнений в том, что эти обязательства выполняются и будут выполняться. Но если уж хочется порассуждать, построить какие-то теории, то начать можно с теории экономической. И потребности бюджета, и социальные обязательства государства в период пандемии очень сильно выросли. А доходы - в том числе в виде налогов, которые не дают покоя некоторым - наоборот, сильно снизились. Ну как, выгодно ли это? Разумеется, нет.

Государству было бы намного выгоднее направить средства на реализацию целого ряда проектов, осуществить инвестиции, которые принесли бы не только дополнительный доход в бюджет, но и помогли бы зарабатывать деньги сотням тысяч человек. Которые затем платили бы налоги и финансировали бы таким образом уже следующие проекты, социальные выплаты и многое другое. Да, возможно это немного сложнее для понимания, чем разделить 831 на 4, но тем не менее, математика простая. Тем временем, эти миллиарды манатов расходуются сейчас исключительно на поддержку населения, чтобы не допустить существенного снижения уровня жизни, чтобы минимизировать потери граждан, частично их компенсировать.

Теперь только постепенный возврат к нормальной жизни позволит компенсировать потери, перезапустить экономику, простимулировать потребительский спрос и получить дополнительные доходы вместо дополнительных расходов. Но для этого наше общество должно обуздать пандемию и достойно перешагнуть этот тяжелый период с наименьшими затратами. Вот помимо человеческих жизней и общественной безопасности, какую еще цель преследуют ограничения, которым так бурно возмущаются.

С другой стороны, стоит задуматься вот еще о чем. Практика показала, что страны мира разделились на три основные стратегии борьбы с пандемией: полный локдаун, вырабатывание коллективного иммунитета или серединный вариант, смысл которого в том, чтобы усиливать или смягчать условия карантина в зависимости от динамики заражений. При нарастающей динамике ограничения усиливаются, и наоборот, при снижении ежедневного числа заражений некоторые ограничения снимаются полностью или частично для того, чтобы дать бизнесу возможность заработать, можно сказать сделать глоток воздуха. Именно этот путь выбрал Азербайджан. И ни правительство, ни TƏBİB, ни оперативный штаб не виноваты в том, что каждая страна пережила пик пандемии в разное время - как мы переживаем сегодня.

Невольно вспоминается сложнейший период в некоторых европейских странах, система здравохранения которая абсолютно не было готова к пандемии, где люди за день умирали сотнями, а то и тысячами, скорая помощь не успевала на вызовы, люди мучились у себя дома, а врачам приходилось выбирать, кого лечить, а кого оставить умирать. И к великому моему изумлению, даже в такой ситуации никому в голову не приходилось обвинять государство, надлежащие органы в бездействии или принятии неверных решений. Гражданская ответственность диктовало им, что это беда всеобщая, никто не был готов к пандемии и ни одна страна мира не в состоянии в кратчайшие сроки, без особых потерь обуздать коронавирус, создать безопасный остров, где нет ни зараженных, ни больных, все работают и зарабатывают.

Нечего твердить о том, что карантинный режим нужен был для того, чтобы якобы получить время для создания необходимой инфраструктуры, чтобы хватило коек в госпиталях, медикаментов и так далее. В кратчайшие сроки для лечения больных коронавирусом было выделено и обеспечено всем необходимым 45 больниц по всей стране! Были завезены новые лаборатории, их количество достигло 26 и сейчас закупаются еще несколько. Был создан необходимый запас медикаментов. Более того, в кратчайшие сроки была налажена целая отрасль - открыты производства защитной одежды, медицинских масок. В страну были доставлены аппараты ИВЛ и ECMO, все ресурсы имеются в больших объемах. Если это не подготовка, то что это тогда?

И наконец, самое важное. Разумеется, могут быть недочеты и отдельные ошибки. Разумеется, идеально провести такую масштабную работу просто невозможно. Но каждый из нас сегодня должен наконец определиться, что важнее - крик погромче или конструктивные предложения, инициативы, адекватная критика? Предложения о том, как можно бороться с пандемией в Азербайджане - это гражданская позиция и ее можно только приветствовать и уважать. Другое дело - без разбору хаять все, что было сделано до сих пор, понимая или не понимая происходящего, гнаться за деньгами, рискуя жизнями своих соотечественников. Это никакая не гражданская позиция, а крик человека, который за своими интересами совершенно не видит интересы общества.

И эти слова - в адрес всех, кто не до конца понимает, в какие чрезвычайные условия мы попали. Сегодня все мы, все 10 миллионов граждан Азербайджана должны быть как никогда солидарны и едины. Наш гражданский долг - делать все от нас зависящее для того, чтобы помочь стране справиться с пандемией как можно скорее. Все мы сейчас должны думать о людях и будущем нашей страны.

Севиль Микаилова,

депутат Милли Меджлиса Азербайджана