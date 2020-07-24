Террористическая сущность армян вновь проявилась в недавних событиях - Афет Гасанова

БАКУ /Trend/ - Армяне, совершив крайне агрессивные провокационные действия против азербайджанцев, проживающих за рубежом и мирно протестующих против очередных провокаций Армении в направлении Товуза, тем самым вновь раскрыли свою фашистскую и вандальскую сущность.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По словам депутата, террористическая деятельность армян вошла в историю.

"Терроризм и вандализм носят для армян традиционный характер. Если заглянуть в историю, станет ясно, что такого рода провокации армян не являются чем-то новым. в 1970-1980 годах АСАЛА и другие армянские террористические организации убили более 70 человек и совершили более 235 терактов в 22 странах, в ходе которых погибли также 24 турецких дипломата.

От армян, которые на протяжении истории совершали против нашего народа совершенно бесчеловечные преступления, неоднократно учиняли резню, нельзя ожидать ничего, кроме лицемерия. Они всегда жаждали крови нашего народа, совершали тяжелейшие преступления против нашего гражданского населения", - сказала Гасанова.

Она отметила, что азербайджанский народ неоднократно (в 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953, 1988-1993 годах) подвергался армянами массовой резне, действиям унижающим человеческое достоинство.

Депутат подчеркнула, что одним из самых кровавых преступлений в истории человечества является Ходжалинский геноцид азербайджанцев, совершенный армянами.

"В результате геноцидов и зверств, совершенных армянами, были убиты сотни тысяч мирных азербайджанцев.

В целом после обретения независимости в 1991 году Армения превратила терроризм в государственную политику. Было бы к месту вспомнить теракты, совершенные в Бакинском метрополитене 19 марта и 3 июля 1994 года. В результате этих терактов, совершенных Кареном Багдасаряном и Сейраном Саркисяном, скончались 27 и 91 человек был ранен", - сказала Афет Гасанова.

По ее словам, недавние события вновь раскрывают террористическую сущность армян.

"В течение последней недели радикальными армянскими силами совершаются крайне агрессивные провокационные действия в отношении дипломатических представительств Азербайджана во Франции, Великобритании, Швеции, Польше, Австралии, США, Нидерландах, Бельгии, а также против азербайджанских демонстрантов, которые проводят мирные акции протеста против очередных военных провокаций Армении.

Вначале армянской провокации в Товузском направлении был дан должный отпор азербайджанской армией, затем она была разоблачена и на международной арене, живущие за рубежом соотечественники организовали масштабные акции протеста, в то же время эти действия Армении осудили международные организации. Разоблачение еще более усилило агрессию армян, побудив их на новые провокации против наших мирных соотечественников за рубежом.

Армяне подвергли физическому насилию многочисленных мирных демонстрантов, нанесли им повреждения, нарушили их право на свободу собраний и выражения мнения.

Эти провокации, акты вандализма армян, совершенные в отношении зданий дипломатических представительств Азербайджана и мирных азербайджанских демонстрантов в зарубежных странах, должны быть расследованы правоохранительными органами этих стран, им должна быть дана серьезная правовая оценка", - сказала Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)