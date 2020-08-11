Глава МИД Азербайджана отбыл с официальным визитом в Турцию
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Турцию.
Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на МИД, в рамках визита планируется проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами этой страны.
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