Армения упорствует в своей оккупационной политике - депутат

БАКУ /Trend/ - Заявление "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак!", прозвучавшее в выступлении Президента Ильхама Алиева на форуме авторитетного экспертного центра Международный дискуссионный клуб "Валдай", аргументированная речь главы государства, подкрепленная весомыми фактами на заседании Совета глав государств СНГ в ограниченном составе, жесткое выступление в ходе дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности создали у мирового сообщества ясное представление об оккупационной политике Армении.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Пярвин Керимзаде.

По ее словам, сказанное премьер-министром Армении в эфире программы Hard Talk на влиятельном британском телеканале ВВС, а также виновником гибели тысяч ни в чем не повинных людей экс-президентом Армении Сержом Саргсяном, который после отставки в 2018 году впервые созвал пресс-конференцию в связи с апрельскими сражениями обнажило тот факт, что основой политики правительства страны-оккупанта является агрессия и захват чужих земель.

"Армянский премьер, отвечая на логичные и обоснованные вопросы ведущего телеканала ВВС Стивена Сакура, юлил и путался, говорил нелогично и сбивчиво, и оттого выглядел жалко. Глава страны-оккупанта выставил себя на посмешище перед всем мировым сообществом. Тот факт, что он пытался оправдать преступления Сержа Саргсяна, напрямую причастного к убийствам мирных людей, совершению Ходжалинского геноцида, является подтверждением оккупационной политики Армении. В контексте глобальной информационной войны Пашинян, сам того не желая, продемонстрировал полный политический крах руководимой им страны.

Высказывания в течение всей программы премьера страны, которая почти 30 лет держит под оккупацией территории Азербайджана, запомнились как вверх лицемерия. Загнанный в угол Пашинян, по традиции, пытался оправдать оккупационную политику своей страны бессвязно лепеча что-то на своем ломаном английском. Этим он загнал последний гвоздь в гроб своего мертворожденного реноме "зрелого политика", - сказала Керимзаде.

Депутат отметила, что слова Стивена Сакура - "В вашем управлении нет ничего нового, вопреки ожиданиям множества людей. Вы пришли к власти, будто ради мира с Азербайджаном. Однако в прошлом месяце мы еще раз стали очевидцами столкновения, эскалации", вновь разоблачивших оккупационную политику и террористическую сущность Армении, своей неоспоримой убедительностью поставили Пашиняна в тупик.

"Ведущий перебил Пашиняна, который в попытке уклониться от ответа на своем корявом английском вновь забормотал нелепицу.

"Уважаемый премьер, но дела важнее слов. В июле мы стали очевидцами того, как Армения обстреляла села на всем протяжении границы линии фронта. Азербайджан сообщил об убийстве 76-летнего мирного жителя. Разумеется, после этого был открыт ответный огонь, повлекший за собой затяжные боестолкновения. Еще раз хочу подчеркнуть, что ваша политика не ориентирована на достижение мира", - резюмировал ведущий Стивен Сакур.

Эти слова сказал не представитель азербайджанского народа. Это прозвучало из уст ведущего программы Hard Talk на всемирно известном телеканале ВВС World News Стивеном Сакуром, удостоенным в ноябре 2010 года престижной награды "Международная телевизионная личность года", запомнившимся крайне интересными интервью с такими влиятельными политическими деятелями мира, как премьер-министр Малайзии Махатир Мохамад и лидер оппозиции этой страны Анвер Ибрагим, президент Ирака Джалал Талабани, премьер-министр Молдовы Юрий Лянкэ, вице-президент США Альберт Гор, экс-министр обороны США Роберт Гейтс.

А вопрос Стивена Сакура - "Прошло два года после так называемой "бархатной революции", в результате которой вы пришли к власти с большими надеждами. Когда я сегодня смотрю на Армению, то вижу, что надежды подавляющего большинства армян не оправдались. Что пошло не так?" - поставил на "успехах" премьера Армении на международной арене столь любимый им знак препинания - точку", - подытожила Пярвин Керимзаде.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)