Союз молодежи ПЕА распространил обращение в связи с армянской провокацией

БАКУ /Trend/ - Союз молодежи правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) распространил обращение в связи с армянской провокацией, сообщает в понедельник Trend.

«В последнее время провокации Армении-оккупанта, направленные против Азербайджана в политической, военной, информационной и других плоскостях, приобрели более интенсивный характер. Обращения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, полностью подрывающие переговорный процесс, сопровождаются военными провокациями, совершаемыми на линии фронта Армении с Азербайджаном, и прицельным огнем по мирным азербайджанским гражданам и населенным пунктам в приграничных регионах», - говорится в обращении.

Как говорится в документе, в июле этого года азербайджанская армия решительно пресекла наступление армянских вооруженных сил в направлении Товузского района Азербайджана, противнику был нанесен сокрушительный удар: «Азербайджанская армия предотвратила очередные провокации противника, а также операцию разведывательно-диверсионной группы, раскрыла планы Армении по совершению провокаций в приграничных регионах. Тем не менее Армянское государство, не прекращая грязных действий около 30 лет удерживает оккупированными Нагорный Карабаха и семь прилегающих районов Азербайджана, используя их как место для размещения незаконных военных соединений и террористических организаций. Для этого осуществляется массовое заселение оккупированных азербайджанских территорий наемниками из Сирии, Ливана, членов ASALA и других террористических организаций. После взрыва в Бейруте Армения начала новую кампанию в Нагорном Карабахе, размещая армянские семьи из Ливана, превратив ливанских армян в орудие своей оккупационной политики: «Ни одна провокация не может заставить Азербайджанское государство отказаться от последовательной, решительной и справедливой борьбы по восстановлению территориальной целостности страны. Молодежь ПЕА всегда готова выполнить любой приказ Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева. Пусть противник не забывает, что в наших рядах сотни, тысячи Мубаризов Ибрагимовых, Поладов Гашимовых, которые всегда готовы разгромить захватчиков по первому приказу Верховного главнокомандующего».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)