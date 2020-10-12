Азербайджанские войска сохраняют оперативное преимущество по всему фронту

БАКУ /Trend/ - В ночь с 11 на 12 октября обстановка по всему фронту оставалась стабильно напряженной.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, несколько раз предприняли попытку атаковать позиции Азербайджанской Армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции.

В результате проведенных боевых действий большое количество живой силы противника, а также 3 РСЗО БМ-21 «Град», 1 танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники были уничтожены и выведены из строя на разных направлениях фронта.

Согласно полученной информации, в ходе боевых операций начальник артиллерии 9-го полка вооруженных сил Армении вместе с подразделением, находящимся в его подчинении отступил с Гадрутского направления, а личный состав 5-го батальона полка, оставив закрепленную за ним военную технику на боевых позициях, бежал. Кроме того, отступили также личный состав 5-го и 522-го полков, оставив на позиции автомобильную и бронированную технику.

В результате артиллерийского удара в направлении населенного пункта Гырмызы базар в пункте постоянной дислокации 1-го полка были уничтожены подземное убежище и две единицы техники отступающего подразделения противника.

Согласно информации, среди многочисленных потерь в живой силе противника числится также командир батальона 246-го полка подполковник Артур Григорян.

На участке обороны 1-го полка вооруженных сил Армении из-за нарушения связи и взаимодействия между отступающими подразделениями произошла перестрелка. Личный состав противотанковых и других частей также покинул боевые позиции.

В настоящее время войска Азербайджанской Армии обладают оперативным преимуществом на всей протяженности фронта.