Азербайджанские войска сохраняют оперативное преимущество по всему фронту

Политика 12 октября 2020 08:49 (UTC+04:00)
Азербайджанские войска сохраняют оперативное преимущество по всему фронту

БАКУ /Trend/ - В ночь с 11 на 12 октября обстановка по всему фронту оставалась стабильно напряженной.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, несколько раз предприняли попытку атаковать позиции Азербайджанской Армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции.

В результате проведенных боевых действий большое количество живой силы противника, а также 3 РСЗО БМ-21 «Град», 1 танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники были уничтожены и выведены из строя на разных направлениях фронта.

Согласно полученной информации, в ходе боевых операций начальник артиллерии 9-го полка вооруженных сил Армении вместе с подразделением, находящимся в его подчинении отступил с Гадрутского направления, а личный состав 5-го батальона полка, оставив закрепленную за ним военную технику на боевых позициях, бежал. Кроме того, отступили также личный состав 5-го и 522-го полков, оставив на позиции автомобильную и бронированную технику.

В результате артиллерийского удара в направлении населенного пункта Гырмызы базар в пункте постоянной дислокации 1-го полка были уничтожены подземное убежище и две единицы техники отступающего подразделения противника.

Согласно информации, среди многочисленных потерь в живой силе противника числится также командир батальона 246-го полка подполковник Артур Григорян.

На участке обороны 1-го полка вооруженных сил Армении из-за нарушения связи и взаимодействия между отступающими подразделениями произошла перестрелка. Личный состав противотанковых и других частей также покинул боевые позиции.

В настоящее время войска Азербайджанской Армии обладают оперативным преимуществом на всей протяженности фронта.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Наш дух никто и ничто не сломит – уроженец Гянджи, певец Джавид Мамедов
Наш дух никто и ничто не сломит – уроженец Гянджи, певец Джавид Мамедов
Поддерживающие преступные деяния Армении фактически являются пособниками фашизма – уроженка Гянджи, заслуженная артистка Айбениз Гашимова
Поддерживающие преступные деяния Армении фактически являются пособниками фашизма – уроженка Гянджи, заслуженная артистка Айбениз Гашимова
Ракетный обстрел Гянджи со стороны ВС Армении - это поступок террористов – заслуженный деятель искусств Калмыкии
Ракетный обстрел Гянджи со стороны ВС Армении - это поступок террористов – заслуженный деятель искусств Калмыкии
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджанские войска сохраняют оперативное преимущество по всему фронту Политика 08:49
Агдамский район подвергся обстрелу со стороны ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт 08:36
Страховые компании Азербайджана расширяют возможности использования рыночного потенциала Финансы 08:30
Южная Корея ослабила антикоронавирусные меры Другие страны 08:28
Семья Шумахера поздравила Хэмилтона с повторением рекорда "Формулы-1" Спорт 08:12
74 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 07:55
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 07:44
Иран экспортировал более 2,3 млн тонн металлургической продукции Экономика 07:40
В Грузии открываются детские сады, закрытые с марта из-за коронавируса Грузия 07:30
Huawei признали самой сильной компанией бытовой электроники Китая в 2020 году Другие страны 07:03
Трамп проведет первый после заражения коронавирусом предвыборный митинг 12 октября США 06:37
"Ливерпуль" и МЮ предлагают сократить Английскую премьер-лигу до 18 команд Спорт 06:15
Трамп ответил на заявление Фаучи о несогласованном использовании его слов США 05:42
Билл Гейтс назвал условие возвращения к нормальной жизни после пандемии В мире 05:19
Циклон «Дельта» стал причиной гибели двух человек в Луизиане США 04:55
В Колумбии четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты Другие страны 04:31
Губернатор Нью-Йорка может стать генпрокурором при избрании Байдена президентом США США 04:13
Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Gaofen-13 Другие страны 03:44
Германия оценила опасность сжиженного газа для экологии Энергетика 03:25
Эффективность вакцин от COVID-19 в форме ингаляторов оценили В мире 03:01
Главный инфекционист США не разрешал использовать свое имя для агитации за Трампа США 02:27
В Словакии ужесточили меры против коронавируса Европа 02:05
Трамп заявил, что чувствует себя фантастически после COVID-19 США 01:41
Джейхун Байрамов провел брифинг для руководителей дипломатического корпуса в Азербайджане Политика 01:26
Ученые назвали «срок жизни» COVID-19 на смартфонах и купюрах В мире 00:45
В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом Россия 00:21
Надаль обыграл Джоковича и стал 13-кратным победителем Roland Garros Спорт 11 октября 23:54
Швейцария обязала пребывающих из Грузии проходить карантин Грузия 11 октября 23:29
Белый дом предложил провести отмененный второй раунд дебатов Трампа и Байдена США 11 октября 23:16
В Турции от COVID-19 выздоровели более 294 тысяч человек Турция 11 октября 23:03
Посол Ирана в Вене отреагировал на комментарии генерального директора МАГАТЭ по Ирану Ядерная программа 11 октября 22:45
Игорь Коротченко: атака на Гянджу – спланированная и санкционированная военным командованием Армении Политика 11 октября 22:37
В Таджикистане завершилось голосование на выборах президента Таджикистан 11 октября 22:24
Фабиан Хинц: За ракетной атакой на Гянджу безусловно стоит руководство Армении Политика 11 октября 22:06
Сборная Англии обыграла бельгийцев в матче Лиги наций Спорт 11 октября 22:00
НПО Азербайджана распространили обращение в связи с убийством женщин и детей в результате обстрела Гянджи Арменией Политика 11 октября 21:39
Новая видеозапись освобожденного от оккупации села Суговушан Тертерского района (ВИДЕО) Политика 11 октября 21:26
Главы МИД Азербайджана и Саудовской Аравии провели телефонный разговор Политика 11 октября 21:03
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и сопредседателем МГ ОБСЕ от США Политика 11 октября 20:59
Международные организации должны оказать давление на Армению и ее атаки должны быть пресечены - Эльчин Амирбеков Политика 11 октября 20:52
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с сопредседателем МГ ОБСЕ от Франции Нагорно-карабахский конфликт 11 октября 20:44
Удар баллистической ракетой по мирным жителям Гянджи – акт геноцида – двукратный чемпион мира по каратэ, полковник Физули Мусаев Спорт 11 октября 20:32
Действия Армении представляют серьезную угрозу для мира в регионе - помощник Президента Азербайджана Политика 11 октября 20:27
Представители аккредитованных в Азербайджане военных атташе приглашены посетить подвергшиеся атакам армянских ВС Гянджу и Мингячевир Политика 11 октября 20:26
Если Армения не остановится, то в соответствии с международным правом Азербайджан примет ответные меры - помощник Президента Политика 11 октября 20:20
В результате армянских обстрелов серьезно пострадала гражданская инфраструктура - генпрокуратура Азербайджана Политика 11 октября 20:00
Российский политолог: Атаки на мирное население и гражданские объекты – это откровенное неуважение к сопредседателям ОБСЕ, в том числе и к России Политика 11 октября 19:55
Контрнаступление осуществляется в рамках норм международного права - начальник управления минобороны Азербайджана Политика 11 октября 19:48
Уничтожен ЗРК "Куб" армянских ВС (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 11 октября 19:39
Распространены видео кадры освобожденного от оккупации села Горадиз Физулинского района (ВИДЕО) Политика 11 октября 19:39
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и сопредседателем МГ ОБСЕ от России Политика 11 октября 19:26
Мингячевирская ГЭС работает в штатном режиме - министерство Экономика 11 октября 19:00
Высокопоставленные лица Армении, не стыдясь, оправдывают военные преступления тем, что хотят тем самым посеять хаос в Азербайджане Нагорно-карабахский конфликт 11 октября 18:40
Член Международного центра Низами Гянджеви направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 11 октября 18:32
Обстрел армянскими ВС мирного населения в спящем городе - вопиющее зверство - депутат Нагорно-карабахский конфликт 11 октября 18:25
Произвол Армении делает перемирие бессмысленным - депутат Нагорно-карабахский конфликт 11 октября 18:18
Наш дух никто и ничто не сломит – уроженец Гянджи, певец Джавид Мамедов Социум 11 октября 18:07
Президент Ильхам Алиев: Подлые действия Армении никогда не смогут сломить волю азербайджанского народа Политика 11 октября 18:01
Президент Ильхам Алиев: Ракетное нападение на Гянджу было осуществлено из Варденисского района Армении Политика 11 октября 17:54
Памяти генерала Полада Гашимова и всех героев Азербайджана (ВИДЕО) Культура 11 октября 17:51
Президент Ильхам Алиев в связи с обстрелом Гянджи: Азербайджанская сторона даст достойный ответ на все это! Политика 11 октября 17:50
ВС Армении обстреливают азербайджанские села Политика 11 октября 17:47
Действия вооруженных сил Армении подрывают безопасность не только Азербайджана, но и всего региона - Минэкологии Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 11 октября 17:37
В Азербайджане выявлены еще 230 случаев заражения коронавирусом, 122 человека выздоровели Общество 11 октября 17:37
Нападение на населенные пункты Азербайджана является военным преступлением - экс-посол Ирана Политика 11 октября 17:29
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Армения провоцирует новый виток войны на Южном Кавказе, последствия которой будут для нее разрушительными (ФОТО) Политика 11 октября 17:24
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане Общество 11 октября 17:20
Распространены видео кадры освобожденного от оккупации села Дашкесан Джабраильского района Политика 11 октября 17:09
Поддерживающие преступные деяния Армении фактически являются пособниками фашизма – уроженка Гянджи, заслуженная артистка Айбениз Гашимова Социум 11 октября 17:07
Общее число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 500 тыс. Иран 11 октября 16:54
Ракетный обстрел Гянджи со стороны ВС Армении - это поступок террористов – заслуженный деятель искусств Калмыкии Социум 11 октября 16:54
Армянские ВС понесли тяжелые потери в результате ударов ВВС Азербайджана - минобороны Политика 11 октября 16:27
Член комитета ООН: Бомбардировке гражданского населения Азербайджана необходимо дать правовую оценку Политика 11 октября 16:24
Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с ракетным обстрелом Гянджи Политика 11 октября 16:23
Гянджа подверглась ракетному обстрелу по приказу военно-политического руководства Армении - генпрокурор Азербайджана Политика 11 октября 16:08
Вице-президент Ирана заразился коронавирусом Иран 11 октября 15:58
Президент Ильхам Алиев: Возможностей России повлиять на урегулирование карабахского конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны Политика 11 октября 15:57
Группа журналистов посетила освобожденное от оккупации азербайджанское село Талыш (ВИДЕО) Политика 11 октября 15:54
Момент ракетного удара по Гяндже (ВИДЕО) Общество 11 октября 15:47
Призываем международное сообщество решительно осудить зверства Армении - помощник Президента Азербайджана Политика 11 октября 15:43
Завершены поисково-спасательные работы на месте ракетного обстрела армянскими ВС жилого дома в Гяндже Политика 11 октября 15:37
Международные организации должны адекватно отреагировать на армянский вандализм - помощник Президента Азербайджана Политика 11 октября 15:26
Армения совершает преступления против гражданского населения Азербайджана - Кямран Алиев Политика 11 октября 15:21
Аналитик Андрей Петров: Сегодняшние террористические акты показали, что Армения хочет крови, хочет проиграть и оказаться в еще более тяжелом положении, чем сейчас Политика 11 октября 15:20
Российский эксперт: Ракетные атаки на мирных жителей Азербайджана нужно квалифицировать как акт международного терроризма Политика 11 октября 15:18
Президент Ильхам Алиев: В рамках консультаций в Москве, мы не пошли на то, чтобы требовать от Армении за столом переговоров полной капитуляции Политика 11 октября 15:12
Обстрел Гянджи является наглядным примером оккупационной политики Армении – МИД Турции Нагорно-карабахский конфликт 11 октября 15:11
Президент Ильхам Алиев: Мы идем до конца, мы не остановились Политика 11 октября 15:10
Президент Ильхам Алиев: Не секрет, что сегодня Армения зависит от России на 100 процентов Политика 11 октября 15:10
Президент Ильхам Алиев: Пусть Пашинян благодарит Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении Политика 11 октября 15:04
ЦИК Таджикистана признал выборы президента состоявшимися Таджикистан 11 октября 15:04
Против Армении должны быть введены санкции - Эльчин Амирбеков Политика 11 октября 15:03
Ночной ракетный обстрел спящих мирных граждан - истинное лицо армянских фашистов – уроженец Гянджи, солист АзТВ Фуад Мусаев Социум 11 октября 14:57
Хикмет Гаджиев: С одной стороны, Армения умоляет о мире, с другой - совершает теракт против мирного населения Политика 11 октября 14:52
Президент Ильхам Алиев: Когда Пашинян в пьяном угаре танцевал в Шуше на Джыдыр-дюзю, он уже тогда подписал себе то, что сегодня произошло Политика 11 октября 14:51
Президент Ильхам Алиев: Информационная атака, с которой мы столкнулись в российских медиа, нанесла большой вред общественному восприятию России Политика 11 октября 14:50
Президент Ильхам Алиев: Турция при Президенте Эрдогане перестала быть послушным союзником Запада Политика 11 октября 14:48
Президент Ильхам Алиев: Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта Политика 11 октября 14:48
Президент Ильхам Алиев: От Пашиняна мы больше не услышим «Карабах – это Армения» Политика 11 октября 14:45
Условия в переговорном процессе сегодня диктует Азербайджан - глава общины Политика 11 октября 14:33
Все новости